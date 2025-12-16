Logo
Large banner

Ovo je Marko koji je umro nakon proslave punoljetstva: Stigli rezultati obdukcije

Izvor:

Telegraf

16.12.2025

22:11

Komentari:

0
Марко преминуо након прославе пунољетства
Foto: Fejsbuk

Marko (18) iz Temišvara, preminuo je za vikend nakon što se vratio sa proslave punoljetstva, a njegovo tijelo pronašla je majka.

On se oko 4 ujutru vratio sa proslave i majci se požalio da je jako gladan. Ona mu je spremila sendvič, a zatim je sa svojom sestrom otišla iz kuće. Kada se popodne vratila s posla, zatekla je Markovo tijelo u kuhinji.

илу-новац-14112025

Republika Srpska

Pojedini borci u Srpskoj će primati dva dodatka

Odmah je pozvala Hitnu pomoć, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt tinejdžera.

Policija je odmah pokrenula istragu, a njegovo tijelo je poslato na obdukciju.

Prvi rezultati obdukcije pokazali su da je Marko preminuo od infarkta miokarda. Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilja.

Njegova majka, koja ga je inače posljednja vidjela živog, rekla je da nakon povratka sa rođendana nije djelovao pijano ili kao da je pod nekim drugim supstancama, prenosi "Telegraf".

Ono što je policiji privuklo najviše pažnje je da je Marko zagrizao samo jedan zalogaj sendviča, što je ukazivalo na to da je smrt nastupila iznenada.

Дјечак, насиље

Svijet

Dječaka silovala žena (55) kod koje je stanovao sa majkom: Zlostavljanje trajalo deset godina

Specijalisti nastavljaju istraživanje kako bi utvrdili da li postoji medicinska istorija u porodici koja je mogla doprinijeti ovom tragičnom ishodu.

Istovremeno, čekaju se rezultati toksikoloških testova koji će razjasniti da li je u tijelu mladića bilo supstanci koje su mogle uticati na njegovo zdravlje.

Tačan uzrok smrti biće utvrđen tek nakon završetka svih forenzičkih istraga.

Podijeli:

Tag:

tragedija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово је најхладнији град на свијету: Ево како се становници облаче за излазак из куће на -50

Zanimljivosti

Ovo je najhladniji grad na svijetu: Evo kako se stanovnici oblače za izlazak iz kuće na -50

2 h

0
Дјечака силовала жена (55) код које је становао са мајком: Злостављање трајало десет година

Svijet

Dječaka silovala žena (55) kod koje je stanovao sa majkom: Zlostavljanje trajalo deset godina

2 h

0
Карлеуша доживјела незапамћен дебакл: Празна сала на концерту

Scena

Karleuša doživjela nezapamćen debakl: Prazna sala na koncertu

3 h

0
Avion

Srbija

Preminuo na letu Čikago-Beograd: Supruga traži putnika koji je sjedio pored njega

3 h

0

Više iz rubrike

Мушкарац из БиХ напао супругу ножем, па завршио иза решетака

Svijet

Muškarac iz BiH napao suprugu nožem, pa završio iza rešetaka

1 h

0
Дјечака силовала жена (55) код које је становао са мајком: Злостављање трајало десет година

Svijet

Dječaka silovala žena (55) kod koje je stanovao sa majkom: Zlostavljanje trajalo deset godina

2 h

0
Први лет из Европе у Багдад након 35 година

Svijet

Prvi let iz Evrope u Bagdad nakon 35 godina

2 h

0
Полиција зауставила жену са дјететом (2), па пронашли преко 200 килограма дроге у аутомобилу

Svijet

Policija zaustavila ženu sa djetetom (2), pa pronašli preko 200 kilograma droge u automobilu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

57

Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

22

57

Pogledajte kako izgleda slijetanje aviona u maglovito Sarajevo

22

49

Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi

22

45

Zeljković: Rosulje ne smiju biti žrtva nekontrolisanog betoniranja

22

44

Ljekar apeluje: Ovu vrstu hrane izbjegavajte tokom praznika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner