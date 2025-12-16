Ovo je Marko koji je umro nakon proslave punoljetstva: Stigli rezultati obdukcije

Marko (18) iz Temišvara, preminuo je za vikend nakon što se vratio sa proslave punoljetstva, a njegovo tijelo pronašla je majka.

On se oko 4 ujutru vratio sa proslave i majci se požalio da je jako gladan. Ona mu je spremila sendvič, a zatim je sa svojom sestrom otišla iz kuće. Kada se popodne vratila s posla, zatekla je Markovo tijelo u kuhinji.

Odmah je pozvala Hitnu pomoć, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt tinejdžera.

Policija je odmah pokrenula istragu, a njegovo tijelo je poslato na obdukciju.

Prvi rezultati obdukcije pokazali su da je Marko preminuo od infarkta miokarda. Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilja.

Njegova majka, koja ga je inače posljednja vidjela živog, rekla je da nakon povratka sa rođendana nije djelovao pijano ili kao da je pod nekim drugim supstancama, prenosi "Telegraf".

Ono što je policiji privuklo najviše pažnje je da je Marko zagrizao samo jedan zalogaj sendviča, što je ukazivalo na to da je smrt nastupila iznenada.

Specijalisti nastavljaju istraživanje kako bi utvrdili da li postoji medicinska istorija u porodici koja je mogla doprinijeti ovom tragičnom ishodu.

Istovremeno, čekaju se rezultati toksikoloških testova koji će razjasniti da li je u tijelu mladića bilo supstanci koje su mogle uticati na njegovo zdravlje.

Tačan uzrok smrti biće utvrđen tek nakon završetka svih forenzičkih istraga.