Dodik nakon susreta sa Orbanom: Potvrdili smo naš najviši nivo strateške saradnje

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je nakon susreta sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom da su održali jedan uspješan i dobar sastanak na koji su navikli u Budimpešti.

"Jedan dobar i veoma uspješan sastanak na koji smo navikli ovdje u Budimpešti sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i njegovim timom", istakao je Dodik.

Dodao je da su razgovarali o nastavku međusobne saradnje.

"Potvrdili smo naš najviši nivo strateške saradnje koji je na najvišem nivou", istakao je Dodik.

Dodik je istakao da su razgovarali o nizu ekonomskih projekata koji su u toku i za koje javnost već zna.

"Takođe smo razgovarali i o mogućem političkom razvoju situacije. Uvijek je impresivno slušati Orbana i njegove procjene vezano za mogući završetak rata u Ukrajini. Razvoj situacije u Evropskoj uniji kao i njihove pripreme koje obavljaju vezano za izbore koje će imati u aprilu", rekao je Dodik.

Republika Srpska Delegacija Srpske sa premijerom Orbanom u Budimpešti

Istakao je da su na sastanku Orbana i njegov tim upoznali sa aktuelnom situacijom u Republici Srpskoj.

" Upoznali smo ga sa izborima koji su održani na bazi očigledno neustavne odluke i procesa koji je bio više haranga u nastojanju da se Srpska stavi u jedan proces dezintegracije i destabilizacije. Mi smo uspjeli da dođemo u poziciju da imamo te izbore za sebe na kojima je pobijedio Siniša Karan i zahvalili smo se Orbanu na prvoj čestici koju je uputio", rekao je Dodik.

Osvrnuo se i na činjenicu da je delegacija iz Srpske došla na jedan poseban način što je i sam Orban primjetio.

"Ovo je bila prilika da na jedan poseban način budemo ovdje što je primjetio i Orban jer mi smo rekli da je ovo njemu dar jer ovakve situacije se ne sreću često, da nas troje koji smo prethodnih nekoliko mjeseci obavljali ili ćemo obavljati funkciju predsjednika smo zajedno što govori da smo mi tim koji će nastaviti zajedno da radi", rekao je Dodik.

Naglasio je da ono što se dešava u Republici Srpskoj je stvar kontinuiteta, političkog i svakog drugog, a posebno kontinuiteta visoke saradnje sa Mađarskom stranom.

"Zahvalni smo Mađarskoj za svu pažnju. Razgovarali smo o novim projektima i novim političkim procjenama. Ovo je neubičajno dobar sastanak, prijateljski i pun povjerenja", zaključio je Dodik.

Uspješan i dobar sastanak, na kakve smo navikli u Budimpešti, s premijerom Viktorom Orbanom @PM_ViktorOrban i njegovim timom.

Razgovarali smo o međusobnoj saradnji i potvrdili njen najveći nivo, kao i o nizu ekonomskih projekata koji su u toku i za koje javnost već zna.



Orbana i… pic.twitter.com/36dm3zmqJC — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 26, 2025

Prijem koji Srpska posvećuje dobroj saradnji sa Mađarskom

Kako Dodik ističe večeras će se u Budimpešti održati prijem, koji Srpska posvećuje dobroj saradnji sa Mađarskom.

"Tu će biti i ministri u Vladi Mađarske, kao i značajni ljudi iz kulturnog i političkog života same Mađarske", rekao je Dodik.

Dodik je izjavio da je ovo ujedno bila i prilika da na jedan poseban način delegacija Republike Srpske, u kojoj su pored njega bili vršilac dužnosti predsjednika Srpske Ana Trišić Babić i novoizabrani predsjednik Republike Siniša Karan, budu prisutni zajedno, što je primijetio i predsjednik Orban.