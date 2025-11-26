Logo
Large banner

Majka izbola kćerku (11) na spavanju

Izvor:

Telegraf

26.11.2025

08:23

Komentari:

0
Мајка избола кћерку (11) на спавању
Foto: Pixabay

Policija u Temišvaru uhapsila je ženu koja se sumnjiči da je nožem izbola svoju kćerku (11), dok je dijete spavalo!

Jezivi zločin dogodio se sinoć, a dijete je zadobilo teške tjelesne povrede.

Општина Језеро

Gradovi i opštine

Jošavka i Pliva u naglom porastu

Kako navode lokalni mediji, majka se sumnjiči da je dijete ubola nožem četiri puta, dok je djevojčica mirno spavala u krevetu.

Sigurne smrti djevojčicu je spasao otac koji je, po ulasku u kuću, čuo čudne zvuke i upao u sobu.

On je uspio da savlada suprugu i pozove hitnu pomoć, koja je dijete potom prevezla u dječiju bolnicu u Temišvaru.

Prema nezvaničnim saznanjima, majka je navodno psihički bolesnik, a kćerku je napala nakon što je načula da suprug razmišlja da je hospitalizuje. Majka je, navodno, iskoristila prvi trenutak kada je sa djetetom ostala sama kod kuće, zgrabila je oružje i pokušala djevojčicu da ubije na spavanju.

Напитак

Zdravlje

Ovaj napitak su naše bake kuvale zimi: Spas je za prehladu

Djevojčica je hospitalizovana i nalazi se u stabilnom stanju. Majka je uhapšena i saslušana.

Podijeli:

Tagovi:

pokušaj ubistva

Rumunija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти

Republika Srpska

Delegacija Srpske sa premijerom Orbanom u Budimpešti

1 d

2
Алија Изетбеговић о "постепеној еволуцији" Срба у "послушни народ"

BiH

Alija Izetbegović o "postepenoj evoluciji" Srba u "poslušni narod"

1 d

2
Хороскоп за 26. новембар: Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

Zanimljivosti

Horoskop za 26. novembar: Pročitajte šta vam zvijezde danas poručuju

1 d

0
Потврђено за АТВ: Рада Манојловић у Требињу за дочек Нове године

Gradovi i opštine

Potvrđeno za ATV: Rada Manojlović u Trebinju za doček Nove godine

1 d

0

Više iz rubrike

Болсонаро започиње служење затворске казне

Svijet

Bolsonaro započinje služenje zatvorske kazne

1 d

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Migranti u parku silovali djevojku (18): Nemoćni vjerenik sve gledao

1 d

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Svijet

Tramp: Rusija je superiorna - Ukrajina mora da prihvati mirovni sporazum

1 d

0
Почео процес: Уједињене нације ће добити новог генералног секретара

Svijet

Počeo proces: Ujedinjene nacije će dobiti novog generalnog sekretara

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner