Majka izbola kćerku (11) na spavanju

Policija u Temišvaru uhapsila je ženu koja se sumnjiči da je nožem izbola svoju kćerku (11), dok je dijete spavalo!

Jezivi zločin dogodio se sinoć, a dijete je zadobilo teške tjelesne povrede.

Kako navode lokalni mediji, majka se sumnjiči da je dijete ubola nožem četiri puta, dok je djevojčica mirno spavala u krevetu.

Sigurne smrti djevojčicu je spasao otac koji je, po ulasku u kuću, čuo čudne zvuke i upao u sobu.

On je uspio da savlada suprugu i pozove hitnu pomoć, koja je dijete potom prevezla u dječiju bolnicu u Temišvaru.

Prema nezvaničnim saznanjima, majka je navodno psihički bolesnik, a kćerku je napala nakon što je načula da suprug razmišlja da je hospitalizuje. Majka je, navodno, iskoristila prvi trenutak kada je sa djetetom ostala sama kod kuće, zgrabila je oružje i pokušala djevojčicu da ubije na spavanju.

Djevojčica je hospitalizovana i nalazi se u stabilnom stanju. Majka je uhapšena i saslušana.