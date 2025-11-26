Logo
Migranti u parku silovali djevojku (18): Nemoćni vjerenik sve gledao

Crna-hronika.info

26.11.2025

07:28

Полиција аутомобил Италија
Foto: kay de vries/Pexels

Rimska policija javlja kako je mladi muškarac bio prisiljen gledati kako grupa migranata siluje njegovu 18-godišnju vjerenicu, nakon što su se zabili u njihov auto i izvukli ih napolje.

Mladi italijanski par, za koji policija javlja da je prije incidenta bio go, parkirao se u mirnom uglu Tor Tre Teste, parka u istočnom dijelu glavnog grada, nekoliko minuta prije nego što ih je opkolila grupa koja je napala njihovo vozilo.

НСРС-илустрација-21082025

Republika Srpska

Poslanici NSRS o drugom rebalansu budžeta

Policija je rekla da su napadači razbili prozor i prvo izvukli 24-godišnjeg muškarca iz automobila prije nego što su prisilili ženu da izađe dok se pokušavala pokriti komadom odjeće. Muškarac je rekao policajcima da su ga dvojica napadača držala dok su njegovu vjerenicu odvlačili nedaleko od njega.

Dok su je silovali, on je vrištao tražeći pomoć, molio ih da prestanu i čak prijetio osvetom, ali ih nije zaustavio ili se uspio osloboditi. Nakon napada, sva trojica počinilaca pobjegla su s mjesta događaja. Par je pozvao policiju i podnio prijavu.

Prema vlastima, par je bio prestravljen i zbunjen. Policajci su takođe dodali da je moguće da je bilo uključeno i do pet napadača. Do sada su uhapsili trojicu Marokanaca pod optužbom za grupno silovanje i pljačku.

Dvojicu su pronašli policajci iz rimske jedinice “Leteći odred” i pritvorili ih samo nekoliko dana nakon napada 25. oktobra, a treći je uhapšen u Veroni prije nekoliko dana. Istražioci su rekli da su hapšenja držana u tajnosti dok su nastavili prikupljati dokaze.

odron

Društvo

Zbog odrona zatvorena dionica magistralnog puta u BiH

Otisci prstiju s razbijenog prozora odgovaraju uhapšenim muškarcima, prema istražiocima. Policajci su takođe rekli da je napad započeo kao pljačka, budući da su tokom napada ukradene stvari i pare, piše Dejli Mejl.

Potvrđujući da policija još uvijek istražuje jesu li bili uključeni još neki muškarci, detektiv je rekao da ‘istraga nije zatvorena’.

