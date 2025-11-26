Ciklon donosi kišu i snijeg, spremite se na zahlađenje

Na visini, odsječeni ciklon sa centrom iznad Italije i Alpa premješta se preko naših krajeva, donoseći priliv hladnijeg vazduha s sjevera. U prizemlju uticaj doline ciklona takođe je osjetan, a pritisak će poslijepodne i uveče postepeno rasti.

Veći dio dana biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode, dok će na zapadu biti oblačnije i svježije. Uz rijeke i po kotlinama moguća je prolazna jutarnja magla. Poslijepodne i uveče očekuje se naoblačenje sa juga, iz koga će padavine biti kiša, ponegdje jača. U višim predjelima kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, dok na sjeveru ostaje suvo i sve hladnije. Uveče će u Krajini biti vjetrovito, ponegdje uz jake udare.

Vjetar će biti slab do umjeren, uveče u Krajini uz jake udare promjenljiv ili sjevernih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha kretaće se od 1 stepeni do 5 stepeni , na jugu do 7 stepeni , a u višim predjelima od -1 stepen. Maksimalna temperatura biće od 5 stepeni na zapadu do 11 stepeni na jugoistoku, na jugu do 13 stepeni, dok će u višim predjelima na zapadu dostići oko 3 stepena.

Promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane intervale. Poslijepodne i uveče očekuje se jače naoblačenje sa juga koje će donijeti kišu, dok će u višim predjelima u široj regiji grada padati susnježica i snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren, uveče u široj regiji grada umjeren do jak promjenljiv ili sjevernih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha oko 7 stepeni , dok će minimalna uveče dostići oko 2 stepena.