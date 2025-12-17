Logo
Large banner

Banjalučani, spremite se: Ovi dijelovi danas ostaju bez struje

Izvor:

ATV

17.12.2025

05:45

Komentari:

0
Бањалучани, спремите се: Ови дијелови данас остају без струје
Foto: Ustupljena fotografija

Bez električne energije danas, 17. decembra, više ulica i naselja u Banjaluci.

Naime, bez struje će biti više dijelova ulica, kao i dijelovi tri naselja.

Kako je saopšteno iz “Elektrokrajine” od devet do 14 časova, bez električne energije biće dijelovi ulica Fruškogorska, Ranka Šipke, Davida Štpca, Natalije Jović, Leskovačka i Jovice Savinovića.

ilu-moda-žena-djevojka-28082025

Zanimljivosti

Ovom znaku stiže najbolji period u posljednjih 10 godina

"Od devet do 15 časova bez električne energije će biti dijelovi naselja Agino Selo i Bočac, a od osam do 15 časova dio naselja Stratinska (Vukojevići)", navode oni.

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

Struja

električna energija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Карлеуша доживјела незапамћен дебакл: Празна сала на концерту

Scena

Karleuša doživjela nezapamćen debakl: Prazna sala na koncertu

12 h

0
Најљепши гол 2025. године

Fudbal

Izabran najljepši gol 2025: Pogledajte majstoriju

13 h

0
Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

Banja Luka

Građani ogorčeni: Banjaluka se širi preko dvorišta, zelenila i igrališta

13 h

4
Тужне вијести: Преминуо чувени ЕМП

Scena

Tužne vijesti: Preminuo čuveni EMP

13 h

0

Više iz rubrike

Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

Banja Luka

Građani ogorčeni: Banjaluka se širi preko dvorišta, zelenila i igrališta

13 h

4
Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес

Banja Luka

Ponovo udar na džepove roditelja u Banjaluci: Novi stres

14 h

0
Мјештани Росуља позивају грађане на вечерашњи скуп против изградње нових зграда

Banja Luka

Mještani Rosulja pozivaju građane na večerašnji skup protiv izgradnje novih zgrada

18 h

1
Ћосић напустио Радојичића: Коалиција са Станивуковићем погазила принципе „Својим путем“

Banja Luka

Ćosić napustio Radojičića: Koalicija sa Stanivukovićem pogazila principe „Svojim putem“

23 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

39

Horor u Poljskoj! Učenica ubila drugaricu nakon svađe, policija pronašla tijelo pored škole

08

37

Tramp zaprijetio: Venecuela okružena najvećom flotom ikad

08

31

Uoči Svetog Nikole čak 3 opasna vremenske pojave: Od Nove godine čeka nas haos

08

30

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor: Izjasnio se krivim za nabavku droge za glumca

08

24

Roditelji, evo šta da uradite ako se dijete plaši Djeda Mraza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner