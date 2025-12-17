Banjalučani, spremite se: Ovi dijelovi danas ostaju bez struje

Izvor:
ATV
17.12.2025
05:45
Komentari:0
Bez električne energije danas, 17. decembra, više ulica i naselja u Banjaluci.
Naime, bez struje će biti više dijelova ulica, kao i dijelovi tri naselja.
Kako je saopšteno iz “Elektrokrajine” od devet do 14 časova, bez električne energije biće dijelovi ulica Fruškogorska, Ranka Šipke, Davida Štpca, Natalije Jović, Leskovačka i Jovice Savinovića.
"Od devet do 15 časova bez električne energije će biti dijelovi naselja Agino Selo i Bočac, a od osam do 15 časova dio naselja Stratinska (Vukojevići)", navode oni.
