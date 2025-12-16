Građani ogorčeni: Banjaluka se širi preko dvorišta, zelenila i igrališta

Banjaluka se gradi stihijski. Širi se preko dvorišta, zelenila, igrališta. Mještani Obilićeva i Rosulja kažu da im se pred očima crta budućnost u kojoj će se djeca igrati između parkinga i saobraćajnica, a škole i vrtići ostati bez prostora i bez vazduha.

"Sve je počelo od roditeljske želje da zaštitimo našu djecu, da podignemo sigurnost, sačuvamo igralište, vrtićko dvorište. Otišli smo i malo dalje i shvatili smo da sve izmjene koje se dešavaju na regulacionom planu, prilično su apsurdni", rekla je Bojana Stanarević, mještanka naselja Obilićevo

"Izmjenama ovog regulacionog plana onemogućuje se kompletiranje školskog dvorišta za koje pretpostavljamo i dobili smo informacije da je u prijeratnom period planirano da grad otkupi to dvorište i da se kompletira školska i vrtićka parcela. One danas imaju onemogućen izlaz na ulicu Stepe Stepanovića što pripada drugom obuhvatu plana. Sam nosilac izrade plana je rekao da on ne može o tome razgovarati. Iz tog razloga naša želja je bila da se obustave sve aktivnosti na izmjena regulacionih planova ne samo u našeg nego i drugih u gradu dok ne stupi na snagu urbanistički plan", rekao je Dragan Todorović, mještanin naselja Obilićevo.

Slično u Rosuljama. U naselju koje je decenijama planirano za miran porodični život, nacrt izmjena regulacionog plana "Malta 1" predviđa 16 novih zgrada – uz školu i uske ulice koje su već preopterećene. Roditelji strahuju da će put do škole postati svakodnevni rizik, a naselje tranzitna ruta za stotine novih automobila.

"Stanovnici i komšije su prvo bile šokirane da saznamo da se tako nešto planira. Jedna od stvari koja se nama ovdje najviše mota po glavi jeste bezbjednost stanovnika pa čak i tih novih koji bi došli da žive ovdje u tim betonskim blokovima. Rosulje su trusno područje. Poslije zemljotresa koji je bio u Banjaluci rađene su seizmološke karte koje su pokazale da su jedna od najvećih rascjepa upravo u Rosuljama. S tim ciljem neko je ovo naselje planirao za porodično stanovanje", rekao je Vladimir Vrančić, mještanin naselja Rosulje.

Društvo Zagađen vazduh prijetnja hroničnim bolesnicima

Gradski oci uvjeravaju da nema žurbe i da je procedura redovna. Plan je, kažu, na javnom uvidu do 28. decembra upravo da bi građani mogli da reaguju.

"To je jedna sasvim normalna procedura gdje su ljudi u ovom slučaju iz ova dva naselja u malo većem broju izrazilo nezadovoljstvo planskim rješenjima. Mi smo i sjedili s tim ljudima iz Obilićeva. Imali smo tri sastanka, bićemo prisutni i na javnoj raspravi. Ne vidim razloga da se oko toga podižu strasti i podiže neka fama", rekao je Vuk Višekruna,načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje grada Banja Luka.

"Ja pozivam građane Mejdana i Rosulja i sve građane Banjaluke da ako imaju sumnje u regularnu procedure donošenja ili neke nedoumice da se obrati Ministarstvu. Ministarstvo po važećem Zakonu, bez obzira što nije nadležan za donošenje ima modalitete kako da zaštiti građane", rekao je Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Banjaluka godinama radi izmjene regulacionih planova bez novog Urbanističkog plana. Godinama su usvajane desetina regulacionih planova, a građanske inicijative tvrde da se grad kroji parcijalno, blok po blok – bez slike cjeline. I zato Banjalučani danas ne traže čudo. Traže logiku. Traže da nova gradnja znači i novu infrastrukturu, da park nije "neizgrađeno zemljište", da igralište nije "prazna parcela", i da vrtić nije parking.peticija sa hiljadu potpisa nije samo papir. To je znak da su se komšije usaglasile i organizovale da pruže otpor prije nego što bageri dođu.