Vazduh u Banjaluci i dalje opasan za zdravlje: Građani jedva dišu

"Svašta, dimnjaci, auta koja idu prazna","Ovo je do sada najgore, vidjela sam na tiktoku video da ptice padaju","Svašta se loži, pogledajte promet vozila" ,"Dosta je izgrađeno u zadnje vrijeme, toplana je izgradila novu kotlovnicu, a sve se loži drvo uglavnom, malo se koristi obnovljive energije, biće gore i gore", ističu građani.

Gore ne može, ako je vjerovati mjerenjima proteklih dana. Parametri danas malo bolji, ali i dalje loši.

"Kada je u pitanju grad Banjaluka u proteklih 15 dana, prekoračenja su bila za suspendovane čestice pm 10, od 15 dana je prekoračena 12 dana, dok su znatno povećane čestice pm 2,5", objasnio je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Zlatko Đajić.

Sve to narušava i zdravlje. Medicinski radnici upozoravaju na najosjetljivije kategorije.

"Poremećaji do kojih kod djece može dovesti kvalitet vazduha nisu samo vezani za respiratorni trakt, bronhitisi, hronične respiratorne bolesti, to su i bolesti koje su vezane za razvoj, loš kvalitet vazduha može da dovede do usporenog rasta djeteta, do mentalnih poremećaja", upozorava šef Sekcije za zdravlje UNICEF BiH Jela Aćimović.

Poguban uticaj – tako svakodnevno izlaganje ljudi, djece, osoba sa respiratornim problemima zagađenim vazduhom, opisuje profesor Petar Gvero. Resursi koji vode u pravcu smanjenja zagađenosti, kaže ne smiju se ignorisati.

"Ovo je jedan problem koji se gomilao zadnjih 30 godina, mi smo previše toga prepustili profitu, a premalo smo razmišljali o dobrobiti građana. Ono što se može uraditi ad hok, jeste da se pojačaju aktivnosti inspekcijskih organa i da se krene sa kažnjavanjem onih koje sagorijevaju neadekvatna goriva", kazao je šef Sekcije za zdravlje UNICEF BiH Petar Gvero.

U resornom ministarstvu u prethodnom periodu sprovodili su niz mjera energetske efikasnosti na javnim objektima koje indirektno utiču na kvalitet vazduha.

"Veliki izvor zagađenja dolazi od individualnih ložišta, po nekim procjenama u Banjaluci ih ima preko 10 hiljada", dodao je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije po broju bolesti izazvanih zagađenim vazduhom BiH se nalazi na samom vrhu u Evropi. Prethodnih sedam dana Banjaluka je bila visoko na ljestvici najzagađenijih gradova u BiH.