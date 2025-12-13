Gušenje u populizmu: Stanivukovićeva borba u banjalučkoj magli

Niti je korona, niti je policijski čas. Reklo bi se redovno u Banjaluci i ovog decembra. Prazne ulice ne zbog nedostatka zabavnog sadržaja, nego zbog zagađenja. Vazduh je postao opipljiv, a osim u zagađenju, Banjalučani se guše i u populizmu gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Prema Guglovim podacima, "banjaluka zagađenje" je jedan od najtraženijih pojmova prošle zime. Ove, kada više ne dolaze vijesti o Sarajevu kao najzagađenijem gradu, nego o Banjaluci, u čitavu priču uključuje se Draško Stanivuković.

U pet do 12 odluka da će se u Banjaluci raditi nešto po pitanju zagađenja vazduha pokazala je opštu nespremnost gradskih otaca da se bave ovim problemom. Nešto slično se desilo prošle godine kada je nakon mjeseci vremenskih prognoza grad ostao zatrpan snijegom.

Iz seta populističkih mjera da se zaključiti da ko preživi ovu zimu sljedeće će slušati nova obećanja. Vazduh u Banjaluci je opasan po zdravlje. Na ulicama nema nikoga. Umjesto mjesecima ranije, u gustoj banjalučkoj magli gradonačelnik Stanivuković najavljuje električne autobuse, pooštravanje tehničkih pregleda automobila i manjak vatrometa.

Stanivuković predlaže postavljanje filtera na dimnjacima svih kolektivnih ložišta ili individualnih. Mjera koja traži mjesece za pripremu i realizaciju tek će biti predložena. Iste filtere tražio je i prošle godine kada su između ostalog, za zagađenje optužili vjetar. U suštini, sporno je bilo što vjetar banjalučko zagađenje nije prebacio u drugu lokalnu zajednicu.

Grad će učiniti veliko djelo pa za Novu godinu neće biti vatrometa. Kažu, dokazano narušava kvalitet vazduha, kao da se prethodnih dana Banjalukom samo bacaju petarde i ispaljuje vatromet. Skromni doprinos u ponoć 31. decembra oslikava ozbiljnost Gradske uprave.

Populistički je najavio i pooštravanje tehničkih pregleda motornih vozila, iako grad nema nikakve veze sa tim.

Ko preživi ovu zimu sljedeće će mu vazduh olakšati i električni autobusi. Prema riječima gradonačelnika Stanivukovića, u planu je uvođenje električnih autobusa i povećanje subvencija za javni prevoz, kako bi se smanjio broj automobila u saobraćaju.

Iz svega navedenog, Banjalučani treba da se čuvaju vazduha i loših izbora. Vatromet bi svakako bio promašaj jer se ne bi ni vidio kao ni prošle godine, a probleme sa zagađenjem treba ostaviti za ljeto kada će se Grad baviti sušom i nedostatkom vode.