Logo
Large banner

Gušenje u populizmu: Stanivukovićeva borba u banjalučkoj magli

13.12.2025

17:03

Komentari:

5
Гушење у популизму: Станивуковићева борба у бањалучкој магли
Foto: ATV

Niti je korona, niti je policijski čas. Reklo bi se redovno u Banjaluci i ovog decembra. Prazne ulice ne zbog nedostatka zabavnog sadržaja, nego zbog zagađenja. Vazduh je postao opipljiv, a osim u zagađenju, Banjalučani se guše i u populizmu gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Prema Guglovim podacima, "banjaluka zagađenje" je jedan od najtraženijih pojmova prošle zime. Ove, kada više ne dolaze vijesti o Sarajevu kao najzagađenijem gradu, nego o Banjaluci, u čitavu priču uključuje se Draško Stanivuković.

U pet do 12 odluka da će se u Banjaluci raditi nešto po pitanju zagađenja vazduha pokazala je opštu nespremnost gradskih otaca da se bave ovim problemom. Nešto slično se desilo prošle godine kada je nakon mjeseci vremenskih prognoza grad ostao zatrpan snijegom.

Iz seta populističkih mjera da se zaključiti da ko preživi ovu zimu sljedeće će slušati nova obećanja. Vazduh u Banjaluci je opasan po zdravlje. Na ulicama nema nikoga. Umjesto mjesecima ranije, u gustoj banjalučkoj magli gradonačelnik Stanivuković najavljuje električne autobuse, pooštravanje tehničkih pregleda automobila i manjak vatrometa.

Stanivuković predlaže postavljanje filtera na dimnjacima svih kolektivnih ložišta ili individualnih. Mjera koja traži mjesece za pripremu i realizaciju tek će biti predložena. Iste filtere tražio je i prošle godine kada su između ostalog, za zagađenje optužili vjetar. U suštini, sporno je bilo što vjetar banjalučko zagađenje nije prebacio u drugu lokalnu zajednicu.

Grad će učiniti veliko djelo pa za Novu godinu neće biti vatrometa. Kažu, dokazano narušava kvalitet vazduha, kao da se prethodnih dana Banjalukom samo bacaju petarde i ispaljuje vatromet. Skromni doprinos u ponoć 31. decembra oslikava ozbiljnost Gradske uprave.

Populistički je najavio i pooštravanje tehničkih pregleda motornih vozila, iako grad nema nikakve veze sa tim.

Ko preživi ovu zimu sljedeće će mu vazduh olakšati i električni autobusi. Prema riječima gradonačelnika Stanivukovića, u planu je uvođenje električnih autobusa i povećanje subvencija za javni prevoz, kako bi se smanjio broj automobila u saobraćaju.

Iz svega navedenog, Banjalučani treba da se čuvaju vazduha i loših izbora. Vatromet bi svakako bio promašaj jer se ne bi ni vidio kao ni prošle godine, a probleme sa zagađenjem treba ostaviti za ljeto kada će se Grad baviti sušom i nedostatkom vode.

Podijeli:

Tagovi:

Draško Stanivuković

zagađenje

Banjaluka

Komentari (5)
Large banner

Pročitajte više

Огласио се Станивуковић поводом загађености ваздуха у Бањалуци

Banja Luka

Oglasio se Stanivuković povodom zagađenosti vazduha u Banjaluci

4 h

2
Ваздух нездрав у пет градова, међу њима и Бањалука

Društvo

Vazduh nezdrav u pet gradova, među njima i Banjaluka

11 h

0
Зељковић: Бањалука се гуши!

Banja Luka

Zeljković: Banjaluka se guši!

22 h

0
Ваздух у Бањалуци опасан по здравље: Не види се "прст пред оком"

Društvo

Vazduh u Banjaluci opasan po zdravlje: Ne vidi se "prst pred okom"

1 d

1

Više iz rubrike

Без ватромета и пиротехнике за Нову годину у Бањалуци

Banja Luka

Bez vatrometa i pirotehnike za Novu godinu u Banjaluci

4 h

2
Огласио се Станивуковић поводом загађености ваздуха у Бањалуци

Banja Luka

Oglasio se Stanivuković povodom zagađenosti vazduha u Banjaluci

4 h

2
Бака Даница из Бањалуке прославила 103. рођендан: Ово је њена тајна дуговјечности

Banja Luka

Baka Danica iz Banjaluke proslavila 103. rođendan: Ovo je njena tajna dugovječnosti

8 h

0
Зељковић: Бањалука се гуши!

Banja Luka

Zeljković: Banjaluka se guši!

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Velika tuča u Eliti: Pobili se Aneli i Luka

19

58

Suđenje Brajanu Volšu u završnici: Pred porotom tri opcije

19

50

Preminuo Bora Mercedes

19

46

Lukašenko pomilovao 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija

19

40

Svjedočenje Garde o ratnim danima sabrana u monografiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner