Vazduh nezdrav u pet gradova, među njima i Banjaluka

SRNA

13.12.2025

08:38

Ваздух нездрав у пет градова, међу њима и Бањалука
Foto: ATV

U Banjaluci, Sarajevu, Kaknju, Visokom i Zenici vazduh je jutros nezdrav i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Kaknju 167, u Visokom 163, u Banjaluci 158, u Sarajevu 156, a u Zenici 154.

Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i stariji treba da smanje bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi da izbjegava produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.

U Tuzli, Brodu, Ilijašu, Prijedoru, Travniku i Hadžićima vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Беба

Društvo

Najradosnije vijesti: U Srpskoj rođene 23 bebe

Indeks kvaliteta vazduha u Tuzli je 145, u Brodu i Ilijašu 127, u Prijedoru 116, a u Travniku i Hadžićima 109.

Vazduh je umjereno zagađen u Doboju, Livnu, Vogošći, Bihaću, Maglaju, Živinicama, Kalesiji i Lukavcu.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje

zagađenje vazduha

disanje

