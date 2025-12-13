Najradosnije vijesti: U Srpskoj rođene 23 bebe

Izvor:
SRNA
13.12.2025
08:30
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 12 djevojčica i 11 dječaka, potvrđeno je u porodilištima.
Deset beba rođeno je u Banjaluci, šest u Doboju, po dvije Zvorniku i Gradišci, a po jedna u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.
U Banjaluci je rođeno sedam dječaka i tri djevojčice, u Doboju četiri djevojčice i dva dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice, u Gradišci djevojčica i dječak, u Bijeljini i Nevesinju po jedna djevojčice, a u Istočnom Sarajevu dječak.
Poroda nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Trebinju i Foči.
