Talić za ATV: Sektor je formiran sa ciljem da predstavi sve investicione potencijale Republike Srpske

ATV

12.12.2025

22:09

Foto: ATV

Sektor je formiran sa ciljem da predstavi sve investicione potencijale Republike Srpske, kaže Zoran Talić, direktor Sektora za promociju stranih investicija IRB-a Republike Srpske

"Sektor je formiran sa ciljem da predstavi sve investicione potencijale, mogućnosti, projekte kako lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, tako uopšte i Republike Srpske", kaže Zoran Talić, direktor Sektora za promociju stranih investicija IRB-a Republike Srpske.Talić pojašnjava da su baze razvoja upravo opštine i gradovi kao i da su Sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji sa Savezom opština i gradova omogućili lakši ulazak u opštine i gradove.

"Danas imamo od sve ijedne lokalne zajednice urađen investicioni profil, koji sadrže od ljudskih resursa, prirodnih resursa, poslovnih zona, nekretnina, troškova poslovanja ukoliko neko hoće nešto da gradi onda mora da zna kome može da se obrati i kakvi ga troškovi očekuju", rekao je Talić.

Po riječima Talića, prezentacija projekta kreće nakon dogovorila sa Vladom i lokalnim zajednicama i kompanijama.

Zoran Talić

IRB

Republika Srpska

