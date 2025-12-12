Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 98. kolu?

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Republike Srpske i Srbije, u 98. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 2.450.000 evra nije izvučena.

Loto rezultati izvlačenja 98. kola koje je održano 12. decembra 2025. su, prema izvještaju lutrije sljedeći:

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sljedeći brojevi: 5, 9, 20,22, 26,15, 34.

Loto plus rezultati

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.230.000 evra, izvučeni su sljedeći loto brojevi:13,10, 30, 1, 28, 33, 2.

Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 98. kolu se igrala za 60.000 evra

Džoker kombinacija glasila je: 9, 7, 3, 5, 7, 3.

Džoker za ovo kolo nije izvučen.