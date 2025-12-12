Logo
Izmiren dug bolnica prema penzijskom i invalidskom osiguranju

12.12.2025

Болница Мљечаница
Republika Srpska zajedno sa Svjetskom bankom izmirila je zaostale obaveze prema penziono-invalidskom osiguranju koje bolnice godinama nisu uplaćivale. Riječ je o dugu od 14 miliona KM bolnica u Nevesinju, Gradišci i Specijalnoj bolnici „Mlječanica“, koji je radnicima uskraćivao uslove za punu penziju

"Radnici koji nisu imali uplaćenih tih obaveza u prethodnom periodu imaju mogućnost da sa punom penzijom odlaze u penziju. Ukupan iznos je 14 miliona KM u tih 14 miliona idu obaveze samog PIA i po pitanju troškova postupka", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Država preuzima ova dugovanja kako bi se uklonila neizvjesnost zdravstvenih radnika, ali i finansijski osnažile ustanove. Paralelno se radi na izmirenju dugova i većih sistema, među kojima je i UKC.

"Da ti ljudi više nemaju teret kada i da li će neko uplatiti poreze i doprinose, država je pokazala da je to njena obaveza i da će tu obavezu preuzeti na sebe bez obzira što je to bio dug ovih zdravstvenih ustanova. Na ovakav način će i lokalne zajednice kroz raspodjelu prihoda dobiti dio ovih sredstava gdje se nalaze ove zdravstvene ustanove i na takav način pomoći lokalnim zajednicama da i oni mogu realizovati određene poslove", rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH

Izmirenje dugova donosi stabilnije poslovanje, ali i sigurnost za radnike uz konstantno ulaganje u infrastrukturu i opremu.

"To će svakako da stabilizuje kompletan zdravstveni sistem ali i naše ustanove i da ispoštuje naše radnike, s obzirom da u kontinuitetu s tim ide i osnaživanje prostornih kapaciteta naših zdravstvenih ustanova ali i osnaživanje medicinske opreme", rekla je Anita Đurđević Švraka, v.d. direktora JZU Bolnice Gradiška.

Zdravstveni sistem, kažu u „Mlječanici“, posljednjih godina bilježi rast plata i bolju finansijsku disciplinu, što vraća povjerenje radnika i pacijenata.

"Naše zdravstvene ustanove nemaju dugovanja prema radnicima i nema razmišljanja o tome da kada dođe trenutak da se ide u penziju da li će ti ljudi imati uslove da steknu penziju i kolika će biti", rekao je Darko Banjac, v.d. direktora JZU Specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Mlječanica'' Bosanska Dubica.

I u Nevesinju ističu da se ovim rješavaju nagomilani problemi koji su godinama opterećivali sistem, a ustanovama omogućavaju organizovan i ažurniji rad.

"Na ovaj način odgovornom politikom upravo rješava neke probleme koji su nastali u nekom ranijem periodu i samim tim dovodi u današnje teško vrijeme dovodi zdravstvena ustanova da mogu pozitivno da posluju i okrenu još boljoj organizaciji", rekao je Velibor Milivojević, direktor JZU Bolnice Nevesinje.

Uz izmirenje zaostalih dugova, nadležni najavljuju nastavak ulaganja u bolnice i domove zdravlja. Cilj je potpuno finansijsko uređenje sektora i bolji uslovi za radnike i pacijente.

