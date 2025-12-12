Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

Izvor:
ATV
12.12.2025
17:06
Komentari:0
Sa tržišta BiH povučena je igračka laserski pištolj iz Kine zbog opasnosti od povrede oka i oštećenja vida, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.
Riječ je o modelu "Ersoft gan 007A".
Osim što laserski snop može da dovede do povrede oka i oštećenja vida, proizvod ne sadrži ni potrebna upozorenja i informacije za korisnike.
Uvoznik je preduzeo mjere povlačenja proizvoda sa tržišta, dok se potrošačima preporučuje da predmet prestanu koristiti i vrate u prodavnicu gdje je kupljena, dodaje se u saopštenju.
