Ponovo kruži telefonska prevara: Pozivaju građane i poručuju da im je član porodice teško povrijeđen

Izvor:

B92

12.12.2025

16:29

Komentari:

0
Поново кружи телефонска превара: Позивају грађане и поручују да им је члан породице тешко повријеђен

MUP Srbije upozorio je građane na prevare koje se ovih dana izvršavaju pozivanjem građana na fiksne telefone. Nepoznate osobe se lažno predstavljaju kao lekari i za troškove liječenja zahtijevaju velike sume novca.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava za grad Beograd, skreće pažnju da su u prethodnom periodu uočeni brojni slučajevi izvršenja krivičnog djela prevara u kojima su se nepoznate osobe, pozivajući građane na fiksne telefone, lažno predstavljale kao lekari različitih zdravstvenih ustanova i dovodile oštećene u zabludu da su im bližnji teško povrijeđeni u saobraćajnim nezgodama ili drugim okolnostima, tražeći im novac u različitim iznosima i druge dragocjenosti za troškove navodnog liječenja, naveli su iz MUP-a.

Kako su istakli, oštećeni su najčešće ljudi starije životne dobi.

Предраг Поповић Поп

Scena

Bolna ispovijest Popa nakon što mu je preminula supruga: Najteže je reći djetetau da mu je majka umrla

"Oštećeni su uglavnom građani starije životne dobi koje su izvršioci ovog krivičnog djela navodili na mjesto sastanka sa licem kome je trebalo da predaju novac i sa njima konstantno održavali komunikaciju putem mobilnog telefona kako bi spriječili mogućnost da kontaktiraju svog člana porodice koji je navodno teško povrijeđen".

Iz policije su apelovali na građane da se najpre informišu, prije bilo kakve uplate i reakcije.

"Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom u Beogradu, postupaju u više ovakvih predmeta izvršenja krivičnog djela prevara zbog čega apeluju na građane da u slučaju primanja ovakvih poziva pažljivo provjere okolnosti i namjere pozivaoca i o svemu obavijeste najbližu policijsku stanicu ili Policijsku upravu za grad Beograd", zaključuje se u saopštenju.

prevara

MUP Srbije

