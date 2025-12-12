Logo
Do kraja godine stižu tri nova stanovnika u Beograd

Izvor:

Tanjug

12.12.2025

16:18

Komentari:

0
До краја године стижу три нова становника у Београд

U Beo Zoo Vrt će, na osnovu saradnje sa drugim zoološkim vrtovima i prihvatilištima za životinje, do kraja godine stići tri bijela medvjeda, a na proleće sljedeće godine slonica iz Engleske.

Biolog Beo Zoo vrta Kristijan Ovari rekao je danas, tokom druženja sa novinarima koje Beo Zoo Vrt tradicionalno organizuje, da se na proleće u Beogradski Zoo Vrt očekuje dolazak slonice Maje iz Engleske.

"Morali smo da preuredimo objekat, dobiće bazen, modernizovali smo zgradu, termoizolacija je mnogo bolja, sva vrata se pokreću hidraulikom, a dvorište je dodatno prošireno", rekao je Ovari upoznajući predstavnike medija sa onim što je urađeno i sa planovima Beo Zoo Vrta za sljedeću godinu.

Предраг Поповић Поп

Scena

Bolna ispovijest Popa nakon što mu je preminula supruga: Najteže je reći djetetau da mu je majka umrla

On je dodao da je ove godine zoološki vrt imao puno noviteta, od rođenja bebe kengura do bebe lemura.

"Do kraja ove godine dolaze i tri bijela medvjeda, tri sestre, koje će doći na trajno zbrinjavanje kod nas iz prihvatilišta u Mađarskoj, a oduzete su zbog loših uslova držanja, a ovde će imati trajni smještaj i uveseljavaće mališane", naveo je Ovari.

Dodao je da zoološki vrt u Beogradu ima tradicionalnu saradnju sa drugim vrtovima, ali i sa prihvatilištima za životinje.

Ovari je istakao da je terarijum nedavno rekonstruisan, kao i prostor za papagaje, a da se u narednom periodu očekuje i izgradnja ostrva za lemure, koji će tako dobiti više prostora.

Govoreći o uslovima u Beo Zoo Vrtu, naveo je da se vrt lijepo održava i da ima dosta mladih životinja, a da starije životinje zahtijevaju više pažnje i brige.

Роберт Фицо

Svijet

Fico: Neću podržati finansiranje vojnih izdataka Kijeva

"One žive neizmerno duže nego što bi to bilo u prirodi, pa samim tim imaju probleme na koje bi trebalo više da obratimo pažnju. To su godišnje vakcinacije, suplementi, vitamini, ali nema suštinskih problema", dodao je Ovari.

Tokom tradicionalnog okupljanja, novinari su imali priliku da obiđu životinje, među njima i najstarijeg stanovnika zoološkog vrta, aligatora Muju, koji za dva dana puni 90 godina.

slon

medvjed

Zoološki vrt

Beograd

