Evo gdje možete gledati meč Partizan - Crvena zvezda u Evroligi

Izvor:

ATV

12.12.2025

16:03

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP

Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u petak u u meču 15. kola Evrolige.

Prvi ovosezonski derbi počinje u 20:30 časova.

Crno-bijeli su u prošlom kolu slavili (92:85 protiv Bajerna), dok su crveno-bijeli na svom terenu izgubili od Barselone (79:89).

Partizan ima pet pobjeda poslije 14 kola, dok Crvena zvezda ima devet.

Duel vječitih rivala možete da gledate na kanalu Arena 1 Premijum.

