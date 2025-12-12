Evo gdje možete gledati meč Partizan - Crvena zvezda u Evroligi

Izvor:
12.12.2025
Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u petak u u meču 15. kola Evrolige.
Prvi ovosezonski derbi počinje u 20:30 časova.
Crno-bijeli su u prošlom kolu slavili (92:85 protiv Bajerna), dok su crveno-bijeli na svom terenu izgubili od Barselone (79:89).
Partizan ima pet pobjeda poslije 14 kola, dok Crvena zvezda ima devet.
Duel vječitih rivala možete da gledate na kanalu Arena 1 Premijum.
