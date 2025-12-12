Evo gdje možete gledati meč Partizan - Crvena zvezda u Evroligi

Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u petak u u meču 15. kola Evrolige.

Prvi ovosezonski derbi počinje u 20:30 časova.

Crno-bijeli su u prošlom kolu slavili (92:85 protiv Bajerna), dok su crveno-bijeli na svom terenu izgubili od Barselone (79:89).

Partizan ima pet pobjeda poslije 14 kola, dok Crvena zvezda ima devet.

Duel vječitih rivala možete da gledate na kanalu Arena 1 Premijum.