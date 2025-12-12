Logo
Tim Derventa ispisuje istoriju "fidžital" sporta

ATV

12.12.2025

11:55

Тим Дервента исписује историју “фиџитал” спорта
Foto: Ustupljena fotografija

Tim Derventa "Esports Umbrella" ispisuje istoriju “fidžital” sporta Dervente, ali i Republike Srpske i BiH nakon što je potvrđeno njihovo učešće na globalnom takmičenju "Phygital Games of the Future 2025", koje će od 18.12.2025. godine biti održano u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Riječ je o svjetskom klupskom prvenstvu koje okuplja najboljih 16 timova planete u inovativnim “fidžital” disciplinama – sportovima koji kombinuju fizičku komponentu klasičnih sportova i digitalnu dinamiku video-igara.

Derventa će se po prvi put naći rame uz rame sa svjetskom elitom u disciplini “Phygital Basketball 3×3 Freestyle”.

Fidžital košarka je moderna sportska disciplina koja povezuje svijet video igara i klasične košarke koja je svoju premijeru imala prošle godine u Rusiji u gradu Kazanju.

Pravila su jasno definisana „gejming“ dio meča igra se do 19 poena, dok fizički dio traje do 39 poena ili sedam minuta igre.

Ukupni pobjednik određuje se sabiranjem rezultata iz oba segmenta, a u slučaju neriješenog ishoda odluka pada na slobodna bacanja. Svaki tim ima tri igrača i jednu zamjenu.

“Derventa Esports Umbrella” je postala prvi i aktuelni šampion BiH čime su stekli pravo i čast da predstavljaju državu na svjetskoj pozornici, Nakon zvaničnog žrijeba, potvrđeno je da će se u grupi suočiti sa timovima “E7”, “Adria All Star” i “Great Team Brazil”.

Derventu će predstavljati četvorka koja je bila najbolja u BiH: Nikola Nedinić, David Maksimović, Jovan Kalanj i Stefan Jovičić.

Sve detaljne informacije o takmičenju možete pogledati na linku: https://abudhabi2025.gofuture.games/en/disciplines/item/phygital-basketball/

Košarka

Derventa

