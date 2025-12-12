Bitno: Inesticije u Republici Srpskoj

Izvor:
ATV
12.12.2025
11:47
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o investicijama u Republici Srpskoj.
Da li pružamo dovoljno sigurnosti?
Da li nudimo jasna pravila igre?
Investicije u Republici Srpskoj - šta je istina, šta je mit, ko dobija, a ko gubi?
Za 'Bitno' govore: Zoran Talić, direktor Sektora za promociju stranih investicija u IRBRS, Persa Paić, pomoćnik direktora Poreske uprave i Marko Đogo, ekonomista.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Marijana Iveljić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu