Logo
Large banner

Bitno: Igre na sreću

Izvor:

ATV

09.12.2025

12:16

Битно: Игре на срећу
Foto: ATV

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o igrama na sreću.

Zaštita od negativnih uticaja ili populizam?

Zabrane ili odgoj i edukacija?

Kako sačuvati mentalno zdravlje stanovništva i urediti tržište koje donosi multimilionske prihode privrednicima i državi?

Za 'Bitno' govore: Draženko Veljanovski v.d. direktora Republičke uprave za igre na sreću, Vedrana Prole, član inicijativnog odbora 'Kocka je odbačena', sociolog Jadranka Berić i Milko Grmuša, izvršni direktor Udruženja priređivača igara na sreću Republike Srpske.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

Bitno

Andrea Jaglica

Large banner

Više iz rubrike

Ана Тришић Бабић

Emisije

U prvom planu: Ana Trišić Babić

23 h

0
Нови идент

Emisije

U miks zoni sa Jovanom: Ženski rukometni klub 'Borac'

2 d

0
Момци из Бразила: Хитлерови насљедници

Emisije

Momci iz Brazila: Hitlerovi nasljednici

2 d

0
енерго ново

Emisije

Energo klub: Poskupljenje struje

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

47

Vlasnik lokala pretukao gosta

13

47

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

13

44

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

13

38

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

13

37

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner