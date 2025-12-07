Logo
U miks zoni sa Jovanom: Ženski rukometni klub 'Borac'

ATV

07.12.2025

10:20

Нови идент
Foto: ATV

U posljednjoj epizodi druge sezone serijala 'U miks zoni sa Jovanom' vodimo vas u posjetu jednom od najtrofejnijih sportskih kolektiva u našem gradu.

Sa više od sedam decenija bogate istorije i velikim brojem trofeja, Ženski rukometni klub 'Borac' i danas ponosno čuva tradiciju, ali i hrabro gradi budućnost.

Naša Jovana Miljenović razgovarala je sa mladim nadama ovog kluba - Uz mnogo energije, osmjeha i sportskog žara ove d‌jevojčice svakodnevno treniraju sanjajući da jednog dana zaigraju na najvećim rukometnim pozornicama.

Budite uz Jovanu i njenu miks zonu te otkrijte kako nastaju buduće šampionke i zašto je 'Borac' više od kluba - To je drugarstvo, škola i inspiracija.

Autorski serijal Jovane Miljenović, urednika i voditelja u sportskoj redakciji, donosi zanimljive i poučne priče mladih sportista, mnogo dobre zabave, igara i pravog sportskog duha.

'U miks zoni sa Jovanom' – ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.

