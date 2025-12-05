Biznis klub: Nacrt budžeta za 2026. godinu

Izvor:
ATV
05.12.2025
17:13
U novom izdanju emisije 'Biznis klub' o nacrtu budžeta za 2026. godinu – održane konsultacije sa socijalnim partnerima– šta su zahjtevi, a šta mogućnosti?
U fokusu Forvard konferencija, a u njenom fokusu ove godine primjena alata vještačke inteligencije - kako savremene tehnologije mogu ojačati institucije, medije i privredu?
Provjeravamo: Da li je Evropski dobrovoljni penzijski fond ispisao još jednu uspješnu godinu i šta su planovi za narednu?
Pričamo o ulaganju u domaću proizvodnju i brendiranje proizvoda iz ugla potrošača.
Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.
Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.
'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.
