Bitno: 20 godina Oružanih snaga BiH

Izvor:
ATV
03.12.2025
18:09
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o 20 godina Oružanih snaga BiH.
Je su li ispunile očekivanja?
Šta smo dobili osnivanjem OS BiH?
Kakva je budućnost Oružanih snaga BiH?
Za 'Bitno' govore: Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara, Aleksandar Radić, vojni analitiča i Darko Matijašević, bivši pukovnik Vojske Republike Srpske.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
