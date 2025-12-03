Logo
Bitno: 20 godina Oružanih snaga BiH

ATV

ATV

03.12.2025

18:09

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o 20 godina Oružanih snaga BiH.

Je su li ispunile očekivanja?

Šta smo dobili osnivanjem OS BiH?

Kakva je budućnost Oružanih snaga BiH?

Za 'Bitno' govore: Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara, Aleksandar Radić, vojni analitiča i Darko Matijašević, bivši pukovnik Vojske Republike Srpske.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

