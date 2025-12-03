Ako ovako spavate, raste rizik od srčanog udara

Nova analiza predstavljena na Naučnoj sesiji Američkog udruženja za srce 2025. sugeriše da čak i male količine vještačkog svjetla tokom spavanja mogu izazvati moždanu aktivnost povezanu sa stresom koja potiče upalu arterija.

Tokom decenija praćenja, 17 odsto od 466 odraslih osoba uključenih u studiju razvilo je ozbiljne kardiovaskularne probleme, a istraživači su saopštili da svako povećanje standardne devijacije u izloženosti noćnoj svjetlosti odgovara znatno većoj vjerovatnoći srčanog udara: 35 posto tokom pet godina i 22 posto tokom deset.

Studija, provedena u Opštoj bolnici Masačusets, a koju je istakao "Heltlajn", još nije prošla stručnu recenziju.

Istraživači su uporedili nivoe svjetlosti u domovima učesnika sa procjenama svjetlosti dobijenim satelitskim putem i pronašli konzistentne veze između vještačkog svjetla noću i hronične vaskularne upale.

Oni koji žive usred stresnih faktora iz okoline, poput buke iz saobraćaja i naselja sa nižim prihodima, suočili su se sa još strmijim krivuljama rizika.

Veće stope srčanih bolesti

Kardiolog Džejn Morgan, koja je razgovarala s "Heltlajnom", ali nije bila uključena u studiju, rekla je da se mehanizam poklapa s onim što kliničari vide.

Napomenula je da osobe koje spavaju u svjetlijim sobama više puta pokazuju veće stope srčanih bolesti jer su proizvodnja melatonina, regulacija krvnog pritiska i tajming hormona ranog jutra poremećeni kada tijelo ne prima produženi mrak.

Savjeti za dobar noćni san

Njene zabrinutosti odražavaju ranije kontrolisane eksperimente, uključujući laboratorijsku studiju iz 2022. godine u kojoj su volonteri, koji su spavali na otprilike 100 luksa, iskusili ubrzan rad srca, smanjen dubok san i smanjenu osjetljivost na inzulin.

Druga opservacijska istraživanja povezala su noćno svjetlo u zatvorenom prostoru s aterosklerozom i povećanim poremećajima spavanja.

Morgan kaže da je tamnije okruženje za spavanje jednostavan, dokazima potkrijepljen preventivni korak.

To uključuje čvrsto zatvaranje zavjesa, korištenje materijala za zamračivanje, brtvljenje otvora na vratima, nošenje maske za spavanje i odabir noćnih svjetala aktiviranih pokretom umjesto onih koja stalno svijetle.