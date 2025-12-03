Logo
Čini se kao obična glavobolja, prepoznajte simptome prije nego što bude prekasno

Izvor:

Informer

03.12.2025

13:16

Главобоља глава
Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Cerebralne aneurizme, slabosti na krvnim sudovima u mozgu, imaju ozbiljne posljedice, ali mnogi nisu svjesni simptoma koji ukazuju na ovo opasno stanje.

Jedan od najtragičnijih slučajeva bio je slučaj jedne žene iz Njujorka, koja je pretrpela rupturu aneurizme nakon što je zanemarila jake glavobolje, ukočenost vrata i trnce u licu. Tek tri nedjelje nakon početka simptoma doživela je ozbiljnu rupture aneurizme, što je dovelo do ozbiljnih posljedica za njeno zdravlje.

Ovaj događaj pokrenuo je njenog supruga da osnuje organizaciju, s ciljem podizanja svijesti o aneurizmama. Nedavno istraživanje pokazalo je da 90% Amerikanaca nije upoznato s ovom bolešću, a mnogi nisu ni prepoznali osnovne simptome.

Šta je cerebralna aneurizma?

Cerebralna aneurizma nastaje kada krvni sud u mozgu oslabi i ispupči se. Iako mnogi ljudi imaju aneurizmu, obično ne pokazuju simptome dok ne dođe do rupture.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Tužićemo Brisel u Evropskom sudu pravde

Ako aneurizma pukne, može izazvati krvarenje u mozak, što je izuzetno opasno i često fatalno. Procjenjuje se da između 6% i 9% ljudi ima aneurizmu, a da to nisu ni svjesni.

Simptomi rupture aneurizme

Najčešći simptom rupture aneurizme je izuzetno jaka glavobolja, često opisivana kao "najgora glavobolja ikad", koja može biti popraćena ukočenošću vrata, trnjenjem u licu, osjetljivošću na svjetlost i zvukom nalik pucnju. Ostali znakovi uključuju napade, zamagljen vid, slabost u udovima i ekstremni umor.

Šta učiniti u slučaju simptoma?

Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, važno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Ruptura aneurizme zahtjeva hitnu intervenciju, ali uprkos tome, oporavak nije uvijek siguran. Između 30% i 50% pacijenata umire odmah nakon rupture, dok drugi mogu pretrpeti trajna oštećenja.



