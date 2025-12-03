Logo
Problem masne jetre ne nastaje od masne hrane, već od ovih namirnica

03.12.2025

07:45

Holesterol ne skače od slanine i jaja, krivac su ove 2 stvari koje su smrt za jetru i samo gomilaju masnoću. Neću da jedem jaja, dobiću holesterol!“ To su čiste nebuloze, tvrdi nutricionista Predrag Nenadić.

Čuveni stručnjak Predrag Nenadić je jedan od poznatijih nutricionista koji je svoje kvalifikacije sticao na prestižnim svjetskim univerzitetima. Bio predsjednik Udruženja Nutricionista Jugoslavije i predsednik Društva za unapređenje ishrane. Radio i stručno se usavršavao na Univerzitetskoj klinici u Ludvigshafenu u Njemačkoj, kao dijetetičar-nutricionista, prenosi Stil.

Kao naučni radnik i publicista oglašavao se i pisao za brojne stručne časopise i izdao prestižne stručne knjige: Kako hranom da sačuvaš zdravlje (1976), 1001 način da doživiš stotu (1978), Standardi u ishrani studenata Jugoslavije (1979), D Komplex 101 (2017), Snagom volje do idealne tjelesne težine – liječenje gojaznosti (2018), Hrana kao lijek – dijetoterapija bolesti (2019) i Jabukovo sirće-čuvar vašeg zdravlja (2019). A za njegov rad nagrađen je i brojnim nagradama.

borovnica pixabay

Zdravlje

Zdravlje na tanjiru: Borovnice pomažu u snižavanju holesterola i šećera u krvi

Naime, objašnjava šta je glavni uzrok nastanka holesterola i masne jetre.

''Problem masne jetre ne nastaje od masne hrane. To su ogromne zablude. Tu se pecaju mnogi. Jetra višak šećera prebacuje u masno tkivo. Holin (B4 vitamina) kojeg inače ima u slanini, u jajima i mesu, raspoređuje taj holesterol i ne dozvoljava da se zadržava u jetri, nego ga šalje u masno tikvo pa dobijemo poveći stomak, uvećanu zadnjicu i td. E kada nema dovoljno tih zdravih masti, koje smo izbacili plašeći se da ćemo dobiti holesterol, mi onda dobijemo masnu jetru'', istakao je jednom prilikom i dodao:

– To je takozvana nealkoholna masna jetra. Ta masna jetra onda ne može da radi, ne može da čisti naše tijelo od toksina, ne može da vrši detoksikaciju. To ćemo primjetiti tako što će nam na koži izlaziti akne, bubuljice, povećaće nam se perut, nokti se ljušte, svrbi nas tijelo…

Ističe da je dobar holesterol neophodan organizmu kako bi odlično funkcionisao.

''Holesterol nije nešto što je priroda stvorila protiv čovjeka. Holesterol treba čovjeku, iz njega se sintetišu mnogi hormoni, on stvara i ćelijsku opnu, neophodan je čovjeku! Ali kada ga ima previše, onog lošeg, sa niskom gustinom – LDL holesterol'', onda imamo problem.

Čaj

Savjeti

Ovaj jednostavan napitak može da snizi holesterol i poboljša zdravlje jetre

Otkrio je i kako dolazi do povećanja triglicerida.

''Ako imate trigliceride, niste jeli svinjetinu, jeli ste voće, mnogo hljeba, peciva, rafinisanog brašna, u tome je problem'', podvlači za Stil.

Kako najbolje da očistimo jetru i organizam?

– Sve je u hrani! Veoma je važno da vodite uredan život. Unošenje dovoljne količine vode. Jetra voli mnogo vode – to je od presudne važnosti! Moramo unositi optimalne količine biljnih vlakana i rastvorljivih i nerastvorljivih. Moramo jesti onu hranu koju jetra voli, a to su gorke stvari kao što su lincura, maslačak, koren čička i td.

Doktor Nenadić savjetuje da izbacite iz ishrane sve ugljene hidrate i vještačke šećere, kako biste uspjeli da snizite holesterol i trigliceride.

holesterol

visok holesterol

