U Srpskoj još jedna osoba preminula od opasnog virusa

U Republici Srpskoj je za 7 dana na SARS-KoV-2 testirano 37 pacijenta, a novi korona virus potvrđen je kod 5 osoba.

Riječ je o 2 muškarca i 3 žene, starije životne dobi, saopštili su iz Instituta za javno zdravstvo Srpske.

Ovom institutu prijavljen je još jedan smrtni slučaj.

Od sredine oktobra, od posljedica kovida u Srpskoj je preminulo 6 pacijenata.

U bolnicama u Republici Srpskoj trenutno je hospitalizovano 5 pacijenata sa posljedicama korona virusa.

Do sada je u Srpskoj potvrđeno 122.300 slučajeva korona virusa, a preminule su ukupno 6.734 osobe. Testirano je ukupno 466.838 osoba.

Dominantan soj

XFG je i dalje dominantna SARS-KoV-2 varijanta u regionu.

SZO je klasifikovala ovu varijantu korona virusa kao „varijantu pod praćenjem“…

Ovaj soj, poznat i kao “Stratus“, širi se brzo i uzrokuje različite kliničke slike. Riječ je o hibridu 2 postojeća omikron soja, što omogućava virusu da se lakše veže za ljudske ćelije i da se brže širi od prethodnih varijanti korone.

Iako je vrlo zarazan, stručnjaci naglašavaju da XFG, zasad, ne uzrokuje teže forme bolesti.

Simptomi XFG soja vrlo su slični simptomima ranijih omikron varijanti, a to su:

upala grla i promuklost,

kašalj,

začepljen nos ili curenje iz nosa,

groznica ili drhtavica,

kratkoća daha,

gubitak čula okusa ili mirisa,

umor,

glavobolja,

bolovi u mišićima,

mučnina, povraćanje ili dijareja.

Dok su 2020. gubitak čula ukusa i mirisa bili prepoznatljivi znakovi korona virusa, danas se češće javljaju simptomi slični prehladi – curenje nosa, bol u grlu, začepljeni sinusi, promuklost, ali i temperatura, uporan kašalj, umor, glavobolja, kratak dah, te stomačne tegobe poput mučnine i dijareje. Promuklo grlo postalo je jedan od karakterističnih znakova novijih varijanti.