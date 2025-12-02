Logo
Ovo su rani znakovi nedostatka vitamina C: Ne ignorišite ih

Izvor:

B92

02.12.2025

15:08

Ово су рани знакови недостатка витамина Ц: Не игноришите их

Vitamin C, poznat i kao askorbinska kiselina, jedan je od ključnih nutrijenata za normalno funkcionisanje organizma. Osim što jača imunitet, učestvuje u stvaranju kolagena i podstiče regeneraciju tkiva.

Iako se često misli da je njegov nedostatak rijedak, istraživanja pokazuju da manjak vitamina C i dalje pogađa veliki broj ljudi, posebno starije osobe i hospitalizovane pacijente. Prepoznavanje prvih simptoma može pomoći u sprečavanju ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Стефано Санино

Svijet

Pored Mogerinijeve, uhapšen i Stefano Sanino

Jedan od prvih znakova manjka vitamina C je stalni osjećaj umora, čak i uz dovoljan odmor. Pošto vitamin C učestvuje u procesima koji tijelu daju energiju, njegov nedostatak može dovesti do opšte slabosti i smanjene vitalnosti.

Vitamin C je ključan za jačanje krvnih sudova jer omogućava pravilno stvaranje kolagena. Kada ga nema dovoljno, kapilari postaju osjetljiviji, pa se modrice javljaju i nakon minimalnih udaraca ili pritiska.

Natečene, osjetljive ili krvave desni često ukazuju na manjak vitamina C. Bez ovog nutrijenta, desni se teže obnavljaju, pa čak i redovna higijena može izazvati nelagodu ili sitna krvarenja.

Nedostatak vitamina C može se odraziti i na koži. Suva, hrapava koža ili sitne izbočine nalik „pilećoj koži“ mogu biti znak da je organizmu potreban veći unos ovog vitamina.

bozic jelka pokloni pixabay

Zanimljivosti

Vjeruje se da ako na ovih 5 datuma okitite jelku, pratiće vas sreća, ljubav i bogatstvo cijele godine

Kolagen je ključan za regeneraciju tkiva, pa tako i za zarastanje rana. Ako primjećujete da se posjekotine ili ogrebotine sporije zatvaraju, moguće je da je razlog nedovoljna količina vitamina C.

Najbolji način da obezbijedite dovoljan unos jeste uravnotežena ishrana. Agrumi, bobičasto voće, paprika, brokoli i lisnato zeleno povrće odlični su izvori. Ako sumnjate na jači manjak, preporučljivo je konsultovati ljekara kako biste procjenili da li su vam potrebni dodaci ishrani.

Tag:

vitamin C

