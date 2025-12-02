Logo
Akne na licu govore o stanju unutrašnjih organa: Prepoznajte problem na vrijeme

02.12.2025

12:05

Komentari:

0
Bubuljice nisu samo estetski problem – mjesto gdje se pojavljuju može mnogo toga otkriti o stanju vašeg tijela.

Prema drevnoj kineskoj medicini, lice je podijeljeno na zone povezane sa funkcionisanjem unutrašnjih organa, a akne na određenim područjima mogu ukazivati na poremećaje varenja, hormonske promjene ili čak probleme sa jetrom i srcem.

U nastavku otkrivamo šta vam vaše lice ''govori“ kada se pojave neprijatne promjene.

Čelo

Takve bubuljice mogu ukazivati na nepravilan rad tankog crijeva, prekomjerni unos masne hrane ili dehidraciju. Preporučuje se uravnotežena ishrana i više tečnosti.

Default Image

Savjeti

Ove namirnice izbacite iz ishrane: Uzrokuju akne i kod odraslih

Nos

Velike pore i bubuljice mogu signalizirati visok krvni pritisak. Preporučljivo je smanjiti nezdrave masti i uključiti povrće, voće i omega-3 masne kiseline u ishranu.

Područje između očiju

Promjene ovdje mogu biti rezultat netolerancije na hranu, alergija, mliječnih proizvoda ili alkohola.

Uši i kapci: mogu ukazivati na dehidraciju, disfunkciju bubrega ili nadbubrežne žlijezde.

Default Image

Stil

Navike koje pogoršavaju akne kod odraslih

Brada

Odražava stanje želuca i tankog crijeva. Bubuljice u ovoj oblasti mogu biti rezultat konzumiranja previše masne hrane ili mliječnih proizvoda.

Gornji obraz

Povezan je sa respiratornim traktom; češći kod pušača, astmatičara i ljudi u zagađenom okruženju.

Donji obraz

Češći kod žena i često povezan sa hormonskim promjenama tokom PMS-a ili ovulacije, prenosi Avaz.

