CIK naredio da se "ponovo broji" na nekim biračkim mjestima: Oglasio se Stevandić

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da se, nakon prijevremenih predsjedničkih izbora u Srpskoj, glasovi mogu ponovo brojati samo za biračka mjesta za koja postoje prigovori.

- Oni se ne mogu brojati u gradovima gdje neko nije zadovoljan svojim rezultatom - rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci, komentarišući činjenicu da u Sarajevu danas počinje kontrolno brojanje glasačkih listića sa redovnih biračkih mjesta u izbornim jedinicama Zvornik, Banjaluka i Laktaši.

U Glavnom centru za brojanje ponovo će se brojati listići sa biračkog mjesta 083B028 Zvornik, 034B113 Banjaluka i 011B014B Laktaši, saopšteno je ranije iz CIK-a BiH.