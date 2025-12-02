Logo
CIK naredio da se "ponovo broji" na nekim biračkim mjestima: Oglasio se Stevandić

02.12.2025

11:38

Пријевремени избори
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da se, nakon prijevremenih predsjedničkih izbora u Srpskoj, glasovi mogu ponovo brojati samo za biračka mjesta za koja postoje prigovori.

- Oni se ne mogu brojati u gradovima gdje neko nije zadovoljan svojim rezultatom - rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci, komentarišući činjenicu da u Sarajevu danas počinje kontrolno brojanje glasačkih listića sa redovnih biračkih mjesta u izbornim jedinicama Zvornik, Banjaluka i Laktaši.

илу-избори-24112025

Republika Srpska

CIK BiH donio naredbu: Ponovo broje glasove na ovim biračkim mjestima!

U Glavnom centru za brojanje ponovo će se brojati listići sa biračkog mjesta 083B028 Zvornik, 034B113 Banjaluka i 011B014B Laktaši, saopšteno je ranije iz CIK-a BiH.

