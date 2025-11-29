CIK objavio nove rezultate: Evo kolika je razlika između Karana i Blanuše

Kandidat SNSD-a na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj Siniša Karan osvojio 9.745 glasova više od SDS-ovog kandidata Branka Blanuše, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Nakon obrađenih 99,91 odsto biračkih mjesta, Karan je osvojio povjerenje 222.110 građana, a Blanuša 212.365, pokazuju najnoviji preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije BiH.

Procentualno, Karan je osvojio 50,41 odsto, a Blanuša 48,20 odsto glasova.

Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku dobio je 2.019 glasova ili 0,46 odsto, a Nikola Lazarević iz Ekološke partije Republike Srpske 1.696 ili 0,38 odsto.

Za nezavisnog kandidata Igora Gaševića glasalo je 1.346 ili 0,31 odsto glasača, a za Slavka Dragičevića 1.064, odnosno 0,24 odsto.

Prema podacima CIK-a, na prijevremenim izborima, od 1.264.364 upisanih u birački spisak pravo glasa iskoristilo je 439.897 birača ili 34,79 odsto.