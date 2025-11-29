Kecmanović: Srpska sada uplivala u mirnije vode

Republika Srpska uplivala je u mirnije vode nakon što je na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj, iako nije bio kandidat, pobijedio Milorad Dodik jer je narod tako htio, ocijenio je profesor emeritus Nenad Kecmanović.

Kecmanović je u autorskom tekstu za Politiku istakao je Siniša Karan pobijedio za predsjednika Srpske, a komšije dobile "dva Dodika", koji će naredne godine zasukati rukave da na izborima 2026. godine razlika bude bar duplo veća.

- Ako neko misli da je s malom razlikom neka prati reagovanja u bliskoistočnom Sarajevu pa će vidjeti da je razlika ogromna - istakao je Kecmanović.

On je naveo da se sve do prošle nedjelje sumnjalo da je Dodik nasjeo kada je prihvatio da se povuče sa predsjedničke funkcije, ali se pokazalo da je, realno gledajući, zadržao poluge moći.

Prema njegovim riječima, Dodik je pokazao mudrost i vještinu manevarske igre i nije čudno da je američki predsjednik Donald Tramp izabrao baš Republiku Srpsku da na njoj pere obraz Amerike od demokratske administracije oličenu u trouglu bračni Klinton-Obama-Bajden sa sveprisutnom Madlen Olbrajt.

Podsjetio je i na bošnjačke političare koji na posljednju Dodikovu inicijativu da se BiH vrati na izvorni Dejton, postigne novi dogovor ili razlaz, nisu odgovorili, te da se na osnovu svega može zaključiti da sa njima ništa ne može da se dogovori jer neće razgovore.

Kecmanović vjeruje da će Tramp natjerati bošnjačke predstavnike u BiH, koji su do sada odbijali sve Dodikove pozive na dijaog i dogovor, kao i Ukrajince, da sjednu za sto sa Dodikom i liderom HDZ Draganom Čovićem i započnu dijalog.

Ocijenio je i da Kristijan Šmit, koga su otpisale sve tri super sile i sve tri strane u BiH, izgleda da nema namjeru da ode iz zgrade OHR u Sarajevu sve dok ga vojnici Eufora ne izbace.

Kecmanović je naveo da su Sarajlije za sve Šmitove neuporedive budalaštine koje je činio i doveo BiH na ivicu drugog poluvremena građanskog rata uvele glagol "šmitovanje", što u prevodu znači "sistematsko pravljenje opasnih gluposti".