Čabrić: Cilj je smanjenje zloupotrebe prava podrške nezaposlenom roditelju četvoro i više djece

Novine koje se unose u Zakon o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj odnose se na smanjenje zloupotrebe prava na ovo novčano primanje, jer se dešavalo da se prijave korisnici koji ne žive sa porodicom, izjavila je Srni ministar porodice, omladine i sporta Selma Čabrić.

Čabrićeva je pojasnila da je bilo raznih zloupotreba, od toga da se jedan roditelj nakon razvoda nije odjavio sa adrese na kojoj je živio sa porodicom pa je podnio zahtjev za novčano primanje, iako ne živi sa djecom niti novac koristi da bi ih izdržavao.

''Zato smo uključili centre za socijalni rad s kojima smo u svakodnevnoj komunikaciju kako bi se ovakve pojave spriječile'', rekla je Čabrićeva.

Ona je navela da je jedna od novina da podnosilac zahtjeva mora imati prebivalište na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Dešavalo se, dodala je, da se korisnici prijave kako bi ostvarili pravo, a ne žive uopšte na teritoriji Republike Srpske nego čak u inostranstvu.

Na komentare da bi trebalo povećati novčani iznos, Čabrićeva je odgovarila da je opredjeljenje resornog Ministarstva i Vlade da budu odgovorni prema budžetu i građanima, ali da razumije i takva razmišljanja.

Naglasila je da će se povećanje desiti kada se stvore uslovi za povećanje novčanog primanja, ali da u ovom trenutku to nije realno.

''Mi bismo sigurno napravili taj iskorak kada je riječ o povećanju iznosa da za to postoji realna osnova. Cilj je obezbijediti redovnost isplate i sigurnost za korisnike. Moram reći da od početka primjene ovog Zakona do danas nije bilo ni dana kašnjenja isplate za naše korisnike'', rekla je ministarka.

Pojasnila je da je za ostvarenje bilo kog prava potrebno ispuniti zakonom propisane uslove i da su pravni propisi vrlo jasni.

''U tom smislu bih apelovala na sve koji to čine, da ne zloupotrebljavaju roditelje koji su imali četvoro djece ali ih u ovom trenutku, nažalost, više nemaju. Uključivanje jedne grupe roditelja u ostvarivanje ovog prava značilo bi diskriminaciju roditelja koji imaju troje djece'', navela je Čabrićeva.

To bi otvorilo brojne druge probleme, naglasila je i ocijenila da se mora pokazati odgovornost kada se govori o ovoj temi u kojoj nema mjesta političkim manipulacijama.

Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta su naveli da je do sada pravo na novčano primanje u skladu sa Zakonom o nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj ostvarilo 4.880 korisnika.

Za ove namjene se na mjesečnom nivou izdvaja pet miliona KM, a na godišnjem više od 60 miliona KM. Zakon se primjenjuje od 1. januara 2023. godine.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj uskoro će se naći pred narodnim poslanicima.