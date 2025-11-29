Logo
Čabrić: Cilj je smanjenje zloupotrebe prava podrške nezaposlenom roditelju četvoro i više djece

SRNA

SRNA

29.11.2025

10:15

Novine koje se unose u Zakon o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj odnose se na smanjenje zloupotrebe prava na ovo novčano primanje, jer se dešavalo da se prijave korisnici koji ne žive sa porodicom, izjavila je Srni ministar porodice, omladine i sporta Selma Čabrić.

Čabrićeva je pojasnila da je bilo raznih zloupotreba, od toga da se jedan roditelj nakon razvoda nije odjavio sa adrese na kojoj je živio sa porodicom pa je podnio zahtjev za novčano primanje, iako ne živi sa djecom niti novac koristi da bi ih izdržavao.

''Zato smo uključili centre za socijalni rad s kojima smo u svakodnevnoj komunikaciju kako bi se ovakve pojave spriječile'', rekla je Čabrićeva.

Ona je navela da je jedna od novina da podnosilac zahtjeva mora imati prebivalište na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Dešavalo se, dodala je, da se korisnici prijave kako bi ostvarili pravo, a ne žive uopšte na teritoriji Republike Srpske nego čak u inostranstvu.

Na komentare da bi trebalo povećati novčani iznos, Čabrićeva je odgovarila da je opredjeljenje resornog Ministarstva i Vlade da budu odgovorni prema budžetu i građanima, ali da razumije i takva razmišljanja.

Pasoš-BiH-280825

BiH

Mnogi roditelji ovo ne znaju: BiH državljanstvo za djecu rođenu vani ima vremensko ograničenje

Naglasila je da će se povećanje desiti kada se stvore uslovi za povećanje novčanog primanja, ali da u ovom trenutku to nije realno.

''Mi bismo sigurno napravili taj iskorak kada je riječ o povećanju iznosa da za to postoji realna osnova. Cilj je obezbijediti redovnost isplate i sigurnost za korisnike. Moram reći da od početka primjene ovog Zakona do danas nije bilo ni dana kašnjenja isplate za naše korisnike'', rekla je ministarka.

Pojasnila je da je za ostvarenje bilo kog prava potrebno ispuniti zakonom propisane uslove i da su pravni propisi vrlo jasni.

''U tom smislu bih apelovala na sve koji to čine, da ne zloupotrebljavaju roditelje koji su imali četvoro djece ali ih u ovom trenutku, nažalost, više nemaju. Uključivanje jedne grupe roditelja u ostvarivanje ovog prava značilo bi diskriminaciju roditelja koji imaju troje djece'', navela je Čabrićeva.

To bi otvorilo brojne druge probleme, naglasila je i ocijenila da se mora pokazati odgovornost kada se govori o ovoj temi u kojoj nema mjesta političkim manipulacijama.

Сједница Владе

Republika Srpska

Pooštravaju se uslovi za podršku nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece

Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta su naveli da je do sada pravo na novčano primanje u skladu sa Zakonom o nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj ostvarilo 4.880 korisnika.

Za ove namjene se na mjesečnom nivou izdvaja pet miliona KM, a na godišnjem više od 60 miliona KM. Zakon se primjenjuje od 1. januara 2023. godine.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj uskoro će se naći pred narodnim poslanicima.

Selma Čabrić

Roditelji

nezaposlene majke

zloupotreba

  • Najčitanije

12

02

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

11

40

Poginuo državljanin Sirije (20), udario ga putnički voz

