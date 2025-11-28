Bliži se prvih 100 dana rada nove Vlade – jesu li ministri ispunili planirano?

Bliži se prvih 100 dana rada nove Vlade. Premijer Savo Minić već sada podvlači crtu. Zadovoljan, ali ne prezadovoljan. Proteklih osamdeset dana je, kaže, bilo složeno i turbulentno, ali rezultati dolaze.

,,Formiraću pri svom kabinetu i lično želim da učestvujem u tome za privlačenje stranih investicija. Uporedo s tim do Nove godine će biti jedno zakonsko rješenje koje će se odnositi na izmjenu regulacionih planova, ukoliko se to koči na lokalnom nivou da Ministarstvo, odnosno Vlada bude ta koja po prijavi stranke taj predmet uzme i riješi’’, rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Šumarstvo muči cifra od šest miliona maraka gubitka u prvom polugodištu ove godine. Duplo više nego lani. Ali, u resornom ministarstvu kažu – imaju plan. U zdravstvu ostvarili skoro sve zadato. Nova odluka o mreži zdravstvenih ustanova, Laboratorija za tipizaciju tkiva, i očekivani završetak radova u Trebinju – sve je to ispunjeno u planu Ministarstva zdravlja.

,,Povratna informacija koja stiže od uprave i direktora preduzeća je da sve ide svojim tokom. Mi kao resorno ministarstvo ne možemo govoriti o uspješnosti ovog preduzeća samim tim što to još uvijek nije gotovo'', rekao je Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

,,Realizujemo aktivnosti koje se odnose prije svega na plaćanje obaveza zdravstvenih ustanova, bolnica, po pitanju starim poreza i doprinosa. U fokusu je svakako i donošenje novog Zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje'', rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ministarstva rade i na terenu. Senka Jujić u lokalnim zajednicama, policijske obuke, nova uredba o naseljenim mjestima. Tu je i prvi put zakonsko uređivanje Dana žalosti. Ima nade i za puteve Hercegovine, ali i za Željeznice Srpske kažu iz Ministarstva saobraća i veza.

,,Zatim smo uradili uredbu o naseljenim mjestima. To je posao koji slijedi nakon svakih promjena na teritorijalnom principu kada je u pitanju Republika Srpska. Uputili smo u skupštinsku proceduru zakon o obilježavanju Dana žalosti. On je prošao u Nacrtu. Očekujemo da ćemo kao Republika Srpska po prvi put imati zakonom regulisano obilježavanje Dana žalosti’’, rekla je Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave Srpske.

,,Ubrzavamo radove na putnom pravcu Tjentište -Foča. Završavamo projektnu dokumentaciju za putni pravac Stolac -Ljubinje, na uspunu tkv Žegulja. Radimo rekonstrukciju brze ceste Banjaluka – Klašnice. Ozbiljno se bavimo Željeznicama. Očekujem da ćemo do kraja godine imati I tematsku sjednicu Vlade, da skratimo red vožnje putnog saobraćaja koji pravi ogromne gubitke", rekao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

U pravosuđu obilasci, unapređenje kadrova i nove jedinice. A u trgovini i turizmu – digitalizacija. Centralni informacioni sistem uskoro će biti završen, a procedure usklađene sa zakonom o zaštiti podataka.

,,U smislu obezbijedili smo da studenti pravnog fakulteta idu na praksu u Osnovni sud u Banjaluci. Otvorili smo novu jedinicu KZP u Bijeljini", rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

,,Bićemo prvo Ministarstvo koje će uskladiti sve soje procedure sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka to nam je jako važno zbog centralnog informacionog sistema. U narednih nekoliko dana organizovaćemo obuku za sve hotelijere kada je u pitanju centralnog informacionog sistema. Do kraja godine završićemo projekat centralnog informacionog sistema koji je trebao biti završen krajem prvog kvartala iduće godine", rekao je Denis Šulić , ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

Posebna sjednica Narodne skupštine 2. septembra izabrala je 18. Vladu Republike Srpske. Nakon sedam dana ministri su preuzeli dužnost. Od tada - brojke, rokovi i obećanja. Još 20 dana ostalo je da se ispune svi zadaci. Premijer je jasan, ko ne ispuni plan – ostaje bez fotelje.