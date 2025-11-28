U Banjaluci će u ned‌jelju, 30. novembra, biti obustavljen saobraćaj u centru grada na tri sata zbog otvaranja zimskog marketa "Zimzobal" i početka programa obilježavanja novogodišnjih praznika "Banjalučka zima".

Obustava saobraćaja odnosi se na Ulicu Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać od 17.30 do 20.30 časova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zimski market "Zimzobal" biće otvoren do 5. januara.