Paspalj ugasio nadu navijača Partizana

Ostavka Željka Obradovića je glavna sportska vijest u Evropi, a navijači Partizana se i dalje nadaju da bi najtrofejniji evropski trener mogao da se predomisli i produži drugi mandat u Humskoj. To će se znati nakon sastanka koji je zakazan za subotu u 11h, ali legendarni as Žarko Paspalj smatra da neće biti lijepih vijesti za crno-bijele.

Paspalja je ova nagla odluka Obradovića zatekla kao i ostatak košarkaške javnosti i smatra da uprkos lošim rezultatima njegov učinak u Partizanu ne može da se mjeri samo po tom parametru...

"Vjerovatno to niko nije očekivao. Mogu samo da pretpostavim koliko mu je bilo teško kad se odlučio na takvu odluku. Preuzeo je veliku odgovornost za ovih pet godina, isto što je preuzeo veliku odgovornost sa podnošenjem ostavke. Konfuzno svakako, o ovome smo mogli da pričamo kada dođe leto i ima više prostora i mogućnosti. Nije se desilo, desilo se sad. Podnošenje ostavke Željka ne može da se gleda u kontekstu loših rezultata, nego o Željku treba da se priča i govori o svemu što je dao Partizanu o tome šta je dao Partizanu, od momenta dolaska, od želje navijača da budu sastavni deo Partizana i Željka Obradovića zajedno. To moramo da gledamo iz tog ugla, svi imaju svoju odgovornost, ali velika je odgovornost na izboru tih igrača, to je igralo veliku ulogu i svakako povreda Karlika", rekao je Paspalj za "Zona press" pre nego što je Obradović seo za pregovarački sto sa upravom u petak.

Povreda najboljeg igrača Karlika Džonsa je poremetila sve planove crno-bijelih, a legendarni košarkaš smatra da odgovornost nije samo na Željku. Za njega je neshvatljivo da Džons nije dobio pravu alternativu u ljetnjem prelaznom roku.

"Neću da kažem da li neko očekuje ili ne očekuje da igrači mogu da se povrede , ali da ti nemaš adekvatnu zamjenu na startu sezone i da sve vrijeme juriš centra, a da nisi ni pomislio da najvažniji igrač može da se povredi, mislim da je tu napravljena velika greška. Željko je to preuzeo na sebe, svi želimo da gledamo Partizan kako dobija, ovih godina smo imali priliku da gledamo Partizan koji igra sjajno i lošije. S jedne strane ostavka je neočekivana, a s druge strane je objektivna", rekao je.