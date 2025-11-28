Mediji: Problem su igrači, Obradović ne povlači ostavku

Željko Obradović odbio je da povuče ostavku. To su najnovije informacije sa sastanka koji je održan u Beogradu između njega, predsjednika kluba Ostoje Mijailovića i čelnika Izvršnog odbora. Zašto? Navodno je problem zbog igrača i odnosa igrača prema njemu. Konačna odluka neće biti donijeta prije subote.

"Najveća prepreka za povratak Željka na klupu jeste činjenica i njegovo mišljenje da nekolicina igrača ima problem sa njim, da ne odgovaraju na njegove zahtjeve i ignorišu ih. U takvim uslovima ne može da nastavi vođenje ekipe", prenosi "Sportal".

Kako piše Sportal, trofejni trener (za sada) nije pristao da se vrati na klupu. Kao glavni razlog naveo je da postoji veliko neslaganje sa nekolicinom igrača, do kojih više ne može da dopre, i da je taj problem jednostavno nepremostiv. Za sada ništa nije zvanično. Ono što je svima jasno jeste da očigledno postoji nerazumijevanje i problem Željka i nekolicine igrača, mahom stranaca. Uprava na čelu sa Ostojom Mijailovićem je Željku čak ponudila da zamijeni i čitav tim ako treba, samo da ostane na klupi.

Ipak, teško je verovati da bi takav rolekoster za timom mogao da se dogodi na pragu decembra, prije svega zbog logističkih razloga. Ako Željko odabere da ostane, moraće da nađe način da preokrene momentum i riješi problem sa nekolicinom košarkaša, ili da jednostavno da šansu mladim igračima i dovede jedno ili dva pojačanja u januaru. Problem je što je tržište izuzetno oskudno, a oni igrači koji bi možda i zadovoljili kriterijume kvaliteta su jednostavno - preskupi, pa ih je maltene nemoguće dovesti. Kako sada izgledaju stvari, ŽELjKO OBRADOVIĆ JE DOSTA BLIŽI ODLASKU IZ KLUBA NEGO OSTANKU NA KLUPI.