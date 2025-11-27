Logo
Evroliga se oglasila zbog dočeka Željka Obradovića

Izvor:

Mondo.rs

27.11.2025

21:52

Komentari:

0
Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Doček Željka Obradovića na aerodromu "Nikola Tesla" od‌jeknuo je širom Evrope, a sada se oglasila i Evroliga. Na zvaničnim kanalima podIJelila je Evroliga snimak dočeka uz komentar:

"Potpuno ludilo u Beogradu trenutno. Podnio je ostavku na papiru, ali navijači Partizana pokazuju da postoji jedan ugovor koji se ne raskida – lojalnost." Pogledajte taj snimak:

Željko Obradović je poslije poraza od Panatinaikosa dao ostavku na mjesto trenera za koju je naveo da je neopoziva. Ipak upravni odbor to nije prihvatio, a onda su navijači reagovali.

Pozvali su da se Obradović dočeka na aerodromu što je nekoliko hiljada navijača i uradilo. Da li su ga ubedili da ostane? Vidjećemo...

Željko Obradović

Košarka

Evroliga

KK Partizan

