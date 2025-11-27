Evroliga se oglasila zbog dočeka Željka Obradovića

Izvor:
Mondo.rs
27.11.2025
21:52
Komentari:0
Doček Željka Obradovića na aerodromu "Nikola Tesla" odjeknuo je širom Evrope, a sada se oglasila i Evroliga. Na zvaničnim kanalima podIJelila je Evroliga snimak dočeka uz komentar:
"Potpuno ludilo u Beogradu trenutno. Podnio je ostavku na papiru, ali navijači Partizana pokazuju da postoji jedan ugovor koji se ne raskida – lojalnost." Pogledajte taj snimak:
Željko Obradović je poslije poraza od Panatinaikosa dao ostavku na mjesto trenera za koju je naveo da je neopoziva. Ipak upravni odbor to nije prihvatio, a onda su navijači reagovali.
Pozvali su da se Obradović dočeka na aerodromu što je nekoliko hiljada navijača i uradilo. Da li su ga ubedili da ostane? Vidjećemo...
Utter madness in Belgrade right now 🤯— EuroLeague (@EuroLeague) November 27, 2025
He resigned on paper, but the @PartizanBC fans show the one contract that can’t be broken is loyalty 👏 pic.twitter.com/As3jCnxuDS
Košarka
17 h0
Košarka
18 h0
Košarka
18 h0
Košarka
19 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu