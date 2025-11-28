Ovo je kćerka Željka Obradovića: Ima zanimljiv hobi

Trener Partizana poslije ostavke na tu poziciju postao je centralna tema u svim košarkaškim pričama u Evropi.

Hronika Pasatom udario ženu na pješačkom prelazu

Razlog je odluka navijača Partizana da to ne prihvate. Oni su došli u nevjerovatnom broju na aerodrom i tražili od Željka da ostane: njegov odgovor dobiće danas poslije sjednice UO Partizana na kojoj će biti prisutan i Obradović.

Porodična priča

Trener Partizana (u ostavci) je otac dvoje odrasle djece, a njegova kćerka Anja ističe da joj je i najbolji prijatelj.

Kroz impresivnu karijeru Žocu najveću podršku pruža porodica, koju je prije više od tri decenije zasnovao sa suprugom Vesnom, piše "Kurir".

Željko je sa suprugom Vesnom dobio dvoje djece – sina Đorđa i kćerku Anju. Ono što je zanimljivo – njih jako rijetko viđamo u javnosti. Anja je jednom prilikom podijelila fotografiju sa ocem koja je brzo postala viralna među navijačima Partizana.

Tenis Šeik snima Đokovića dok pokazuje jogu

Đorđe Obradović je prema pojedinim natpisima u medijima krenuo očevim stopama i odabrao košarku kao svoj životni put. Sa druge strane Anja je u potpuno drugoj priči.

Anja Obradović je rođena u Beogradu 1985, a živjela je i u Parizu, Barseloni i Ljubljani. Posebno je zanimljivo što je ona rođena istog dana u godini kad i njen otac Željko.

"Najbolji dio mog rođendana je to što ga dijelim sa svojim dragim ocem… i najboljim prijateljem!", napisala je Anja na Fejsbuku jednom prilikom.

Ono što Anja izdvaja od mnogih je činjenica da je poliglota koji govori nevjerovatnih – 7 jezika. Voli umjetnost i to je njen poziv, pa tako ima jednu umjetničku galeriju.

Ljubav i seks Šta je ključ sretne veze?

Posebno je zanimljiv njen hobi. Mnogima je i sama pomisao na to opasna, ali ona ga obožava. Riječ je o padobranstvu.

Anja je podarila Željku unuku, prije pet godina kada je na svijet donijela kćerku Milicu.