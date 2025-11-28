Logo
Prohodni svi putevi na Sarajevsko-romanijskoj regiji

Izvor:

SRNA

28.11.2025

09:31

Проходни сви путеви на Сарајевско-романијској регији
Foto: ATV

Svi putevi koje održava preduzeće "Romanijaputevi" očišćeni su od snijega i prohodni za saobraćaj, izjavio je tehnički direktor "Romanijaputeva" Dragan Buloščić.

Buloščić je naglasio da posljednjih dana nije bilo dužih zastoja u saobraćaju.

Доктор болница

Zdravlje

U bijeljinskoj i fočanskoj regiji najviše respiratornih infekcija

On je rekao da su neki vozači teretnih vozila imali probleme na putu jer se nisu na vrijeme pripremili za zimske uslove vožnje.

- Dok pada snijeg policija u podnožju regije zaustavlja saobraćaj za teretna vozila, čiji vozači imaju obavezu da koriste lance na pogonskim točkovima, ali po prestanku padavina i nakon čišćenja puteva, saobraćaj se odvija normalno - naveo je Buloščić.

Несрећа-Аном Радовић

Hronika

Oglasila se drugarica poginule Ane Radović: Željela je...

Preduzeće "Romanijaputevi" održava oko 600 kilometara puteva na području Sarajevsko-romanijske i gornjodrinske regije.

