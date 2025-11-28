Logo
Large banner

Policijski pretres u kući Andrija Jermaka, šefa kabineta Zelenskog

Izvor:

Tanjug

28.11.2025

09:20

Komentari:

0
Андриј Јермак шеф кабинета Зеленског
Foto: Tanjug/AP/Martial Trezzini

Ukrajinske vlasti za borbu protiv korupcije izvršile su jutros pretres u kući Andrija Jermaka, šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, saopštio je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU).

Prema saopštenju NABU na Fejsbuku ove "istražne radnje (pretres) su odobrene i sprovode se u okviru istrage". Navedeno je i da će više detalja biti objavljeno naknadno.

rada manojlovic instagram

Scena

Potresno priznanje Rade Manojlović: ''Tjerali su nas da se slikamo gole''

Prema snimcima na sajtu "Ukrajinske pravde", oko 10 službenika Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO) ušlo je u dio Kijeva gdje se nalaze vladine zgrade.

NABU i SAP su 10. novembra saopštili rezultate istrage o korupciji u ukrajinskom energetskom sektoru, koja je nazvana "Midas". Dokumentovane su aktivnosti visokorangirane kriminalne organizacije, čiji su učesnici izgradili veliku korupcijsku šemu kako bi uticali na strateška preduzeća državnog sektora, posebno na "Energoatom".

несрећа

Hronika

Mapa kretanja vozila u kom su poginuli Ana i Aleksandar

Prema istrazi, nekoliko ukrajinskih zvaničnika umiješani su u sistematsko pranje novca i nezakonito bogaćenje, a na čelu šeme bio je biznismen Timur Mindič, bivši poslovni partner ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ukrajinska ministarka energetike Svetlana Grinčuk i ministar pravde German Galuščenko podnijeli su ostavke nakon što se njihovo ime pojavilo u istrazi.

Podijeli:

Tagovi:

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Par, ljubav

Zanimljivosti

Horoskopski parovi koji se privlače kao magneti, ali su recept za katastrofu

6 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Društvo

Opada nivo Une i Sane

6 h

0
Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

Svijet

Broj žrtava požara u Hongkongu porastao na 128, uhapšeno dvoje osumnjičenih

6 h

0
Погинуо млади кошаркаш, убио га обруч приликом закуцавања

Košarka

Poginuo mladi košarkaš, ubio ga obruč prilikom zakucavanja

6 h

0

Više iz rubrike

Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

Svijet

Broj žrtava požara u Hongkongu porastao na 128, uhapšeno dvoje osumnjičenih

6 h

0
Бацио дјечака са зграде и завршио на психијатрији: Сада је напао поново

Svijet

Bacio dječaka sa zgrade i završio na psihijatriji: Sada je napao ponovo

7 h

0
Орбан данас у посјети Москви

Svijet

Orban danas u posjeti Moskvi

7 h

1
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Donio sam odluku

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner