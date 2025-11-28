Logo
Large banner

Bacio dječaka sa zgrade i završio na psihijatriji: Sada je napao ponovo

Izvor:

Dnevnik.hr

28.11.2025

08:29

Komentari:

0
Бацио дјечака са зграде и завршио на психијатрији: Сада је напао поново
Foto: Pexels.com

Jonty Bravery, 24-godišnjak koji je 2019. godine bacio šestogodišnjeg dječaka s 10. sprata zgrade Tate Modern u Londonu, proglašen je krivim i za napad na dvije medicinske sestre u psihijatrijskoj bolnici Broadmoor, gdje se trenutno nalazi.

Dječak je preživio pad od 30 metara, ali je zadobio teške i trajne ozljede. Bravery je zbog tog napada dobio doživotnu kaznu zatvora te je prebačen u Broadmoor, gdje ga osoblje nadzire neprekidno, 24 sata dnevno.

Incident zbog kojeg mu se u četvrtak sudilo dogodio se u septemru prošle godine, a Bravery je odlučio da ne želi prisustvovati suđenju.

Prema riječima tužioca, Bravery je kasno naveče zatražio odlazak u toalet, nakon čega se pokušao popeti na prozorsku dasku i povrijediti se. Medicinske sestre pokušale su ga spriječiti i spustiti na dušek u njegovoj sobi.

Tokom borbe Bravery je nogom udario jednu od sestara u bedro, a drugu izgrebao po licu, "ostavivši joj krv koja je tekla niz obraz", naveli su tužioci.

Клизиште

Region

Opasno klizište ugrozilo kuće: Naređena hitna evakuacija

Glavni sudija Paul Goldspring proglasio ga je krivim za oba napada i zatražio novu procjenu njegovog mentalnog stanja prije izricanja kazne, zakazane 8. januara.

2020. godine Bravery je dobio dodatnih 14 sedmica zatvora nakon što je priznao još jedan napad na osoblje Broadmora. Tada je udario pomoćnu sestru u glavu i lice, te joj čupao kosu. Takođe je ugrizao rehabilitacijskog terapeuta za prst kada je pokušao pomoći kolegici, piše Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi:

napad

Psihijatrija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

Region

Opasno klizište ugrozilo kuće: Naređena hitna evakuacija

7 h

0
Ко не мора да прекине радни однос због пензије

Srbija

Ko ne mora da prekine radni odnos zbog penzije

7 h

0
Зељковић: Доста је политике пред камерама, позивам градоначелника да сједнемо и радимо

Banja Luka

Zeljković: Dosta je politike pred kamerama, pozivam gradonačelnika da sjednemo i radimo

7 h

1
Нормализован саобраћај преко Романије

Društvo

Normalizovan saobraćaj preko Romanije

7 h

0

Više iz rubrike

Орбан данас у посјети Москви

Svijet

Orban danas u posjeti Moskvi

7 h

1
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Donio sam odluku

7 h

0
Дјеца дијелила у Воцап групи експлицитан садржај, полиција одмах реаговала

Svijet

Djeca dijelila u Vocap grupi eksplicitan sadržaj, policija odmah reagovala

8 h

0
Лувр повећава цијене карата за туристе ван ЕУ за 45 одсто

Svijet

Luvr povećava cijene karata za turiste van EU za 45 odsto

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner