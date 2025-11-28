Bacio dječaka sa zgrade i završio na psihijatriji: Sada je napao ponovo

Jonty Bravery, 24-godišnjak koji je 2019. godine bacio šestogodišnjeg dječaka s 10. sprata zgrade Tate Modern u Londonu, proglašen je krivim i za napad na dvije medicinske sestre u psihijatrijskoj bolnici Broadmoor, gdje se trenutno nalazi.

Dječak je preživio pad od 30 metara, ali je zadobio teške i trajne ozljede. Bravery je zbog tog napada dobio doživotnu kaznu zatvora te je prebačen u Broadmoor, gdje ga osoblje nadzire neprekidno, 24 sata dnevno.

Incident zbog kojeg mu se u četvrtak sudilo dogodio se u septemru prošle godine, a Bravery je odlučio da ne želi prisustvovati suđenju.

Prema riječima tužioca, Bravery je kasno naveče zatražio odlazak u toalet, nakon čega se pokušao popeti na prozorsku dasku i povrijediti se. Medicinske sestre pokušale su ga spriječiti i spustiti na dušek u njegovoj sobi.

Tokom borbe Bravery je nogom udario jednu od sestara u bedro, a drugu izgrebao po licu, "ostavivši joj krv koja je tekla niz obraz", naveli su tužioci.

Region Opasno klizište ugrozilo kuće: Naređena hitna evakuacija

Glavni sudija Paul Goldspring proglasio ga je krivim za oba napada i zatražio novu procjenu njegovog mentalnog stanja prije izricanja kazne, zakazane 8. januara.

2020. godine Bravery je dobio dodatnih 14 sedmica zatvora nakon što je priznao još jedan napad na osoblje Broadmora. Tada je udario pomoćnu sestru u glavu i lice, te joj čupao kosu. Takođe je ugrizao rehabilitacijskog terapeuta za prst kada je pokušao pomoći kolegici, piše Dnevnik.hr.