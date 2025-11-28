Luvr povećava cijene karata za turiste van EU za 45 odsto

Luvr će od početka naredne godine povećati cijene ulaznica za većinu posjetilaca izvan Evropske unije za 45 odsto, odlučio je upravni odbor muzeja.

Turisti iz SAD, Velike Britanije, Kine i drugih zemalja moraće da plate 32 evra za ulaz, a povećanje bi trebalo da obezbijedi milione evra za planirane rekonstrukcije, piše Bi-Bi-Si.

To je odlučeno nakon pljačke iz oktobra, kada je četvoročlana grupa ukrala nakit vredan 102 miliona dolara. Revizija sprovedena nakon incidenta ukazala je na zastarjele bezbjednosne sisteme i infrastrukturne probleme.

Od 14. januara posjetioci iz zemalja van Evropskog ekonomskog prostora plaćaće dodatnih 10 evra za ulazak u muzej, koji je prošle godine primio skoro devet miliona ljudi, većinom stranih turista. Više od 10 odsto posjetilaca dolazi iz SAD, a oko šest odsto iz Kine.

Muzej se godinama suočava sa kritikama zbog prevelike gužve, dugih redova i ograničenog kapaciteta. Francuski predsjednik Emanuel Makron i uprava muzeja u januaru su najavili mjere za unapređenje iskustva posjetilaca, uključujući plan da se slika Leonarda da Vinčija, "Mona Liza", premjesti u novi prostor kako bi se smanjila prenatrpanost.

Luvr planira i široku obnovu drugih dijelova muzeja, kao i dodavanje novih sadržaja poput toaleta i restorana, što će koštati stotine miliona evra. Ranije ovog mjeseca zatvorena je galerija grčke keramike zbog strukturnih problema.

Istraga povodom pljačke pokazala je da je muzej posljednjih godina više ulagao u kupovinu umjetničkih djela nego u održavanje i restauraciju.