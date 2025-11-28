Raste broj žrtava katastrofalnog požara: Stanari ostali bez svega

Smrtonosni požar je progutao ogroman stambeni kompleks u Hongkongu usmrtivši najmanje 94 osobe, a mnoge se vode kao nestale u najgoroj katastrofi u gradu u posljednjih nekoliko decenija.

Nekoliko stanova je još gorjelo od ranog petka ujutru po lokalnom vremenu, više od dan nakon što su izbili požari, a spasioci kažu da su im izuzetno visoke temperature otežale mogućnost da dođu do zarobljenih stanara.

Stravična svjedočenja

Pola sata dok se vatra širila i gutala susjednu zgradu, Van je gledao televiziju u svojoj kući, nesvjestan opasnosti koja mu prijeti. Čak i kada je čuo komešanje napolju i zavijanje sirena u daljini, ignorisao je to kao tipično bučno popodne u Hong Kongu.

Tek kada je čuo ljude kako vrište tražeći pomoć, ustao je da pogleda kroz prozor svog stana na osmom spratu: "Čim sam otvorio prozor, vidio sam dim".

Tada je bilo oko 15:15 časova u srijedu, 30 minuta nakon što je očevidac prvi put primjetio požar koji se pojačava u jednoj od osam stambenih kula koje čine kompleks javnog stanovanja Vang Fuk Kort.

Vatrogasci su stigli na lice mjesta, ali vatra se već proširila na druge solitere, koje su sve bile u fazi renoviranja i prekrivene bambusovim skelama, tradicionalnim građevinskim materijalom. Izgorjeli stubovi su se rušili sa spoljnih zidova dok su plamenovi jurili uz 31-spratne nebodere.

Van, koga CNN identifikuje po prezimenu, zgrabio je svoja dva psa i novčanik i pobjegao niz stepenište za hitne slučajeve koje je mirisalo na gas. Samo nekoliko minuta nakon njegove evakuacije, požar je proglašen za 4. nivo - drugi najviši na petostepenoj rang listi alarma.

Tokom narednih nekoliko sati, užasnuti posmatrači su posmatrali kako kompleks, dom za više od 4.000 ljudi, od kojih su mnogi bili stariji, brzo biva zahvaćen plamenom. Ljudi koji su se vraćali kući s posla i iz škole stajali su sa aktovkama i rančevima, gledajući u trepereću narandžastu boju dok je dnevna svjetlost blijedila.

Do sumraka, razmjere razaranja postajale su jasne. Oko 18 časova proglašen je maksimalni nivo uzbune za požar 5. Grupe za ćaskanje su se rasplamsale dok su porodice očajnički provjeravale gdje se nalaze njihovi voljeni. Kanali sa vijestima emitovali su slike koje su poslale šokantne talase kroz Hong Kong, bogati grad sa snažnim iskustvom u bezbjednosti zgrada.

Dok su se zaprepašćeni stanovnici borili sa brzinom širenja požara koji je zahvatio sedam od osam zgrada kompleksa u roku od nekoliko sati, postavljali su kritična pitanja o tome da li je ova katastrofa mogla biti spriječena, ukazujući na zabrinutost zbog bezbjednosti gradnje, tihih protivpožarnih alarma i skupog projekta renoviranja.

Do sada su izvršena tri hapšenja, a pokrenute su krivične i antikorupcijske istrage dok se vlada suočava sa sve većim pritiskom javnosti da odgovori na pitanja.

Nakon što su proveli noć u skloništu za hitne slučajeve, Van i njegova supruga bili su među stotinama stanovnika koji su očajnički čekali vijesti.

- Nemam gdje da se vratim - rekao je za CNN iz sportskog centra koji je pretvoren u sklonište, dok su volonteri i osoblje šetali okolo dijeleći hranu i piće: "Nemamo ništa, čak ni odjeću".