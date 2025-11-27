Logo
Kovačević za ATV: Djeca najčešće zovu zbog nasilja

ATV

ATV

27.11.2025

22:36

Komentari:

0
Ковачевић за АТВ: Дјеца најчешће зову због насиља
Foto: ATV

Djevojčice i djevojke su te koje su u najvećoj mjeri izložene zlostavljanju, rekla je za ATV Maja Kovačević, koordinator "Plavog telefona".

"U prosjeku na mjesečnom nivou obavimo oko 500 razgovora sa djecom i mladima koji nam se javljaju. U posljednjih nekoliko mjeseci proslijedili smo nadležnim institucijama preko 20 prijava sumnji na nasilje i suicid dok je od početka ove godine taj broj došao i do 60", rekla je Maja Kovačević, koordinator "Plavog telefona".

Kovačevićeva objašnjava da se djeca i mladi najčešće obraćaju "Plavom telefonu" kako bi razgovarali o nasilju kojem su izloženi od nasilja u porodici pri čemu su najčešće roditelji ti koji vrše nasilje.

"Posljednjih godina primjetan je značajan porast razgovora na teme digitalnog nasilja. Djevojčice i djevojke su te koje su u najvećoj mjeri izložene zlostavljanju", kaže Kovačevićeva.

Svaka prijava sumnje na nasilje i suicid koji se proslijedi nadležnim institucijama kao što su Centar za socijali rad, policijske Uprave u velikoj mjeri doprinose stvaranju sigurnog okruženja za one koju su prije toga bili izloženi nasilju, pojašnjava Kovačevićeva.

Лувр

Svijet

Osumnjičeni za pljačku Luvra večeras pred sudom

"Bol koju djete osjeća zbog svega što doživljava u tom periodu je jako velika i djete od 13-14 godina ne zna kako da postupa u tim situacijama i u nekim slučajevima suicid vide kao jedini izlaz iz čitave te situacije", rekla je koordinator "Plavog telefona".

Kako kaže Kovačevićeva, djeca su ta koja se prva njima povjere da doživljavaju neki oblik nasilja i da je "Plavi telefon" tu da ih sasluša i pruži pomoć. I što je najvažnije, da znaju da oni nisu zaslužili da trpe nasilje.

