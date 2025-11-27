Logo
Prva personalizovana vakcina protiv raka

27.11.2025

Прва персонализована вакцина против рака
Foto: ATV

Prva personalizovana vakcina protiv raka, razvijena posebno za pacijente oboljele od melanoma, daje novu nadu u liječenju ove agresivne bolesti. Riječ je o terapiji koja se za svakog pacijenta pravi potpuno individualno, na osnovu genomske analize tumora i krvi. Prvi pacijent iz Srbije već je otputovao u Moskvu, dok je procijenjen i kandidat iz Republike Srpske.

"Desilo se da organizam nije više u mogućnosti da prepozna tumorsko tkivo i ne može da se adekvatno bori, da otkloni te ćelije koje su mutirane. Ukoliko taj balans se poremeti, ćelije tumora počinju da bujati i faktički imamo pojavu karcinoma.U ovom slučaju vraćamo proces unatrag: uzmemo uzorak tkiva, uradimo genetsku analizu i kreiramo molekulu koja prenosi informaciju limfocitima. Oni se vraćaju u organizam i jačaju imuni odgovor, pomažući tijelu da uništi vlastite ćelije karcinoma", rekao je Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Napredak u nauci i tehnologiji sve više dovodi do situacija u kojima tumori, nekada smatrani neizlječivim, postaju izlječivi. Dugotrajna praćenja pacijenata pokazuju da terapije sve češće donose trajne rezultate i poboljšavaju kvalitet života.

"Postoje već danas tumori za koje kažemo da su izliječivi, čak i kada je metastatska bolest u pitanju. Dogma o neizlječivosti polako se ruši, a pratimo pacijente i 20 i više godina bez povratka bolesti. Nadamo se da će se sigurno pronaći rješenja i za ovu vrstu tumora", rekao je prof. dr Zdenka Gojković, onkolog

Procedura zahtijeva boravak pacijenta u Moskvi, gdje se uzimaju uzorci i priprema personalizovana vakcina. Lijek se primjenjuje u više doza tokom nekoliko sedmica, a sve je prilagođeno specifičnom genomu tumora svakog pacijenta.

"Nakon ispunjenja finansijskih preduslova, pacijent odlazi u Moskvu na desetak dana dok se pripreme uzorci i gensko sekvenciranje. Vakcina se priprema isključivo za njegov karcinom, a tokom liječenja prima doze koje su prilagođene njegovim potrebama", rekao je Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Zainteresovanost za ovu terapiju već raste, a ukoliko se prvi rezultati pokažu uspješnim, naredni pacijenti bi mogli krenuti na liječenje.

Tagovi:

rak

vakcina

Republika Srpska

Komentari (0)
