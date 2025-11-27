Logo
Debakl Dinama u Francuskoj

ATV

ATV

27.11.2025

20:43

Дебакл Динама у Француској
Foto: Tanjug/AP/Jean-Francois Badias

Fudbaleri Dinama doživjeli su težak poraz od Lila 4:0 u okviru ligaške faze Evropske lige.

Prvi gol ekipa iz Francuske proslavila je u 21. minutu, a već 2:0 postavljeno je 36. golom Mukaua.

U drugom poluvremenu u 69. minutu na 3:0 prednost Lila povećava Igamane, a konačnih 4:0 postavlja Andre.

Ovo je drugi vezani poraz zagrebačke ekipe koja se nalazi na 18. mjestu tabele, dok je Lil sa tri pobjede i dva poraza na sedmoj poziciji.

Dinamo

Evropa liga

fudbal

