Očekuju se nova ulaganja Liverpula u zimskom prelaznom roku

Muči Liverpul muku tokom prve polovine ove sezone. Nakon sjajne prethodne, očekivalo se da će nastaviti svojim stopama i pohitati ka novim titulama. Ipak, došlo je do velikih problema i niza negativnih rezultata.

Nakon što je potrošeno pola milijarde evra na letnja pojačanja, nema sumnje da će uprava kluba biti aktivna i na zimskom tržištu - a prva meta je neostvaren transfer Marka Geija.

Fudbalski insajderi izvještavaju da su "crveni" već poslali Kristal Palasu ponodu za njihovog kapitena, u vrijednosti od skoro 30 miliona evra kada se saberu svi bonusi.

Tokom međusezonskog prelaznog roka engleski štoper bio je veoma blizu prelaska na "Enfild", ali se uprava "orlova" pobunila i sprečila taj transfer. Sada će "crveni" probati ponovo, te sa nestrpljenjem čekaju odgovor na prvu ponudu.

Liverpul je imao probleme u odbrani ove sezone, i nema sumnje da bi stameni defanzivac pomogao ekipi u kriznim momentima, te i sačuva klub od "prosipanja" bodova u Premijer ligi. Oni se sada nalaze na 12. mjestu tabele engleskog šampionata, što im je prvi put da su na donjoj polovini u posljednjih 10 godina.

Gei se nalazi u specifičnoj situaciji, pošto mu je preostalo samo šest mjeseci na važećem ugovoru sa Palasom. On će tokom ljeta biti slobodan igrač, gd‌je može preći u Liverpul (ako to želi) bez ikakvog obeštećenja.

Ipak, očigledno je da aktuelnom prvaku Engleske on treba što prije, kako ova takmičarska godina ne bi otišla u propast.