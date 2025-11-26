Logo
Large banner

Očekuju se nova ulaganja Liverpula u zimskom prelaznom roku

26.11.2025

22:16

Komentari:

0
Фудбалери Ливерпула славе након поготка у мечу Лиге шампиона против Атлетико Мадрида
Foto: Tanjug / AP

Muči Liverpul muku tokom prve polovine ove sezone. Nakon sjajne prethodne, očekivalo se da će nastaviti svojim stopama i pohitati ka novim titulama. Ipak, došlo je do velikih problema i niza negativnih rezultata.

Nakon što je potrošeno pola milijarde evra na letnja pojačanja, nema sumnje da će uprava kluba biti aktivna i na zimskom tržištu - a prva meta je neostvaren transfer Marka Geija.

Fudbalski insajderi izvještavaju da su "crveni" već poslali Kristal Palasu ponodu za njihovog kapitena, u vrijednosti od skoro 30 miliona evra kada se saberu svi bonusi.

Tokom međusezonskog prelaznog roka engleski štoper bio je veoma blizu prelaska na "Enfild", ali se uprava "orlova" pobunila i sprečila taj transfer. Sada će "crveni" probati ponovo, te sa nestrpljenjem čekaju odgovor na prvu ponudu.

Liverpul je imao probleme u odbrani ove sezone, i nema sumnje da bi stameni defanzivac pomogao ekipi u kriznim momentima, te i sačuva klub od "prosipanja" bodova u Premijer ligi. Oni se sada nalaze na 12. mjestu tabele engleskog šampionata, što im je prvi put da su na donjoj polovini u posljednjih 10 godina.

Gei se nalazi u specifičnoj situaciji, pošto mu je preostalo samo šest mjeseci na važećem ugovoru sa Palasom. On će tokom ljeta biti slobodan igrač, gd‌je može preći u Liverpul (ako to želi) bez ikakvog obeštećenja.

Ipak, očigledno je da aktuelnom prvaku Engleske on treba što prije, kako ova takmičarska godina ne bi otišla u propast.

Podijeli:

Tagovi:

Liverpul

fudbal

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трансфермаркт пензионисао Миралема Пјанића

Fudbal

Transfermarkt penzionisao Miralema Pjanića

16 h

0
Милојевић открио: Радоњић је суспендован

Fudbal

Milojević otkrio: Radonjić je suspendovan

22 h

0
Гвардиола: Преузимам одговорност

Fudbal

Gvardiola: Preuzimam odgovornost

1 d

0
Јувентус се извукао у драматичној завршници

Fudbal

Juventus se izvukao u dramatičnoj završnici

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

53

Pavle iz Srbije nađen mrtav u motelu u Americi

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner