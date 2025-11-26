Spektakularno veče: Mbape postigao četiri gola, Liverpul ponižen, Arsenalu derbi kola

Jako efikasno veče u Ligi šampiona! Gol za golom, ređali su se kao na traci, a posebno se istakao u tome Pari Sen Žermen koji je slavio protiv Totenhema sa čak 5:3 (1:1) na svom terenu.

Veoma efikasan bio je i Real Madrid koji je nadigrao Olimpijakos u gostima sa 4:3 (3:1) uz čak četiri gola Kilijana Mbapea, a u jednom od derbija kola Arsenal je nadigrao Bajern iz Minhena sa 3:1 (1:1).

Glavna zvezda večeri bio je Kilijan Mbape sa četiri gola, bio je precizan u 22, 24, 29. i 60. minutu.

PSV je ponizio Liverpul te ga savladao sa 4:1 na Enfildu.

Fudbaleri Pafosa, dželat Crvene zvezde iz kvalifikacija, odigrali su neriješeno 2:2 kod kuće protiv Monaka u meču petog kola Ligi šampiona, dok je Kopenhagen savladao Kairat rezultatom 3:2.

Monako je na Kipru poveo već u petom minutu golom Takumija Minamina. Izjednačio je David Luiz u 18. minutu, udarcem glavom posle kornera. Folarin Balogun je vratio prednost Kneževima u 26. minutu, ali je bod Pafosu golom u 88. minutu doneo Ivan Šunjić.

Viktor Dadason je u 26. minutu dao prvi gol za Kopenhagen protiv Kairata, a na 2:0 je povećap Džordan Larson iz penala u 59. minutu.

Robert je u 73. minutu povećao na 3:0, ali je u finišu meča Kairat dao dva gola.

Dastan Satpajev je smanjio na 1:3 u 81. minutu, a konačan rezultat je u 90. postavio Olžas Baibek.

Liga šampiona, 5. kolo:

Kopenhagen - Kairat 3:2

Pafos - Monako 2:2

Arsenal - Bajern 3:1

Atletiko - Inter 2:1

Ajntraht - Atalanta 0:3

Liverpul - PSV 1:4

Olimpijakos - Real Madrid 3:4

PSŽ - Totenhem 5:3

Sporting - Briž 3:0